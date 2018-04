Příběh Ireny: Miluji svého švagra, sestra si ho nezaslouží

Jmenuji se Irena a je mi 26 let. Jsem sama, nemám žádného partnera a ani žádného nechci, už pět let moje srdce patří jinému, manželovi mé sestry. Ivana je moje dvojče, je úplně jiná než já, asi proto, že je o pár minut mladší, se celý život chová jako nevycválaný fracek. Já jsem byla vždycky ta vážnější a zodpovědnější. Máme to v povaze, navíc rodiče nás vždycky tak brali. Ty jsi starší, tak budeš na sestru dávat pozor.

Se sestrou jsme odmalička bez sebe nedaly ani ránu, vystačily jsme si samy, máma byla šťastná, že od nás má občas pokoj, že si dokážeme spolu hrát a nezlobíme. I když je fakt, že když už došlo na to zlobení, byla prakticky všeho strůjcem Ivanka a já to pak odnesla spolu s ní.

A tak se nám to táhlo i během školy, já za ni žehlila průsery, pomáhala jí s učením, protože byla vždycky lajdák, a než aby se učila a připravila do školy, tak raději koukala z okna, nebo mě tahala ven. S láskami jsme to měly asi tak, že Ivanka se vždycky zamilovala a pak svého nápadníka odkopla, že ji nebaví. Já jsem zatím měla asi dva tři kratší vztahy a jeden vážnější, ale i ten je dávno minulostí.

Zamilovala jsem se do nepravého

A pak se objevil on. Sestra ho poznala na nějaké akci, na které byla s kolegy z práce. Dali se prý spolu do řeči, Ivana ho okamžitě okouzlila a druhý den měli rande. Chodila s ním asi týden, sešli se jednou dvakrát a doma mi o něm básnila, jak je skvělý a úžasný.

A pak ji napadlo, že bych mohla jít na rande místo ní, abych prý viděla, že je opravdu super. Protestovala jsem, že se zbláznila, přece se nebudu za ni vydávat, ale ona trvala na svém. Prý zatím došli jen k puse na přivítanou a na rozloučenou a navíc mají domluvené kino, tak o nic nejde a po kině se omluvím, že musím nečekaně domů, a jestli mi dá pusu, tak ona to prý přežije. Sestra umí být opravdu hodně přesvědčivá. Nezastavilo ji ani to, že jsem v té době měla přítele. A já jí jako vždycky podlehla.

Rande dopadlo dobře, Michal nic nepoznal, ještě se se sestrou nebyli tak daleko. On v té době dokonce ani nevěděl, že Ivana má sestru dvojče, takže ho pochopitelně nic nenapadlo. Byla jsem z něj unešená, už vím, jak vypadá pan Božský. Zamilovala jsem se na první pohled, jenže jsem byla zadaná, on patřil jiné, tak jsem ho milovala jen platonicky a doufala, že mě to přejde.

Jenže nepřešlo. Vztah Michala a Ivany nabral na obrátkách, byl stále vážnější a vážnější, až se spolu sestěhovali a začali chystat svatbu. A já byla na dně, Michala jsem milovala tak moc, že jsem se dokonce rozešla s fajn klukem, který mě požádal o ruku, ale já ho odmítla, protože mi najednou připadal proti Michalovi tak obyčejný a nezajímavý. Už jsem o něj nestála.

Nejhorší bylo, že jsem Michala často vídala, zpočátku, dokud ještě sestra bydlela doma u rodičů, vodila ho k nám prakticky pořád. Naši si ho taky moc oblíbili. Když se pak odstěhovali a koupili si vlastní byt, tak mě sestra neustále zvala a stále zve na návštěvu. A já neodmítám, bylo by to asi hodně nápadné, kdybych k nim zničehonic přestala chodit. Ale jsou to strašná muka, vidět člověka, kterého šíleně miluju, a vědět, že patří jiné.

Vdaná sestra flirtuje s jinými

Jsem už dva roky sama a sestra s Michalem jsou už rok a půl manželé. Sestra je spokojená, uměla si vybrat, nejen že Michal je moc hezký chlap, navíc je i společenský, také se dokáže postarat o domácnost, vaří i uklízí a dokonce snáší (nebo se tak alespoň tváří) její občasné úlety. Ona se totiž stále umí dobře bavit a nic jí nevadí, že je vdaná, klidně i před Michalem flirtuje s jinými muži. Když jsem jí řekla, že by se měla krotit, že to není moc vhodné, usadila mě, že Michalovi to nevadí. Jenže já si myslím, že vadí, občas jsem zahlédla jeho pohled, jak se na ni dívá a tolerance v něm rozhodně nebyla.

Sestra je ale nepoučitelná, jednou jsme si vyrazily samy dvě a já ji pak u záchodů přistihla, jak se líbá s cizím mužem. Když jsem jí to vyčetla, zasmála se a reagovala slovy: co oči nevidí, to srdce nebolí. A že Michal je takový její hloupý méďa, který jí zobe z ruky. Tenkrát jsem ji nenáviděla, Michala mi bylo hrozně líto. Já bych mu tohle nikdy neudělala.

Jsem nešťastná a bezradná. Michala miluji tak moc, že bych byla kvůli němu schopná čehokoliv, někdy si říkám, že sestře by to třeba bylo i jedno, kdyby o něj přišla. Ona je dost povrchní, nejspíš by se jen oklepala a našla si jiného. Já jsem ale přesný opak.

Nevím, co mám dělat. Nejraději bych se Michalovi vyznala ze své lásky, řekla mu všechno i o sestře, ale bojím se odmítnutí. Jenže žít takhle v nejistotě, trápit se, to mě nejspíš brzy zničí.

Irena

Názor odborníka: Manžela přitahují ženy, jako je sestra

Milá Ireno, chápu, že zamilovat se do nepravého je bolestivé. Ale jak jste sama psala, vaše sestra je úplně jiná než vy. Zřejmě má dokonce to, co vy nemáte, a stejně tak obráceně, vaše sestra by zase nějaké vlastnosti měla okoukat od vás. Důležité ale je, že pokud jejího manžela přitahuje typ ženy jako je ona, nestačí, abyste vypadaly stejně a měl o vás zájem.

Pravděpodobně společně vytvářejí komplementární vztah, tedy že se vzájemně doplňují ve svých vlastnostech. Vy máte k Michalovi trochu ochranitelské sklony, vypadá to jako byste ho považovala, stejně jako sebe, tak trochu za oběť vaší sestry. Možná právě to vás k němu ještě více přitahuje.

To, co můžete udělat pro sebe už nyní, je zaujmout stanovisko vůči sestře a jejím nevěrám vůči Michalovi. Můžete své sestře říct, že pokud ji kdykoli nachytáte s někým jiným, řeknete to jejímu manželovi, protože takové chování nechcete podporovat.

Co se týče vztahu vaší sestry a Michala, nedělejte nic, co vás trápí. Pokud jste tedy nešťastná z jejich vztahu, zkuste s nimi snížit kontakt a nechat je žít. Pokud Michal někdy sám usoudí, že sestra není pro něj ta pravá, možná budete mít příležitost mu svoje city sdělit. Teď ale začněte žít svůj vlastní život a ne život vaší sestry.

Tereza Zahrádková, Psychologie.cz

