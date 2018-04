Příběh Mileny: Zeť si prosadil střídavou péči, vnučka to těžce snáší

Manžel Blanky, Petr, se mi vždycky moc líbil, nejen proto, že je to hezký a sympatický chlap, ale sedl mi i povahou. Když nám ho Blanka představila, neměli jsme proti němu žádné výhrady. Slušný, z dobré rodiny, s nadstandardními příjmy. Co by si rodiče pro své dítě mohli přát víc.

Asi rok po svatbě se narodila Ivanka. Celá rodina, naše i zeťova, byla z malé vnučky u vytržení. Ivanka byla kouzelné dítě. Pořád se smála, skoro neplakala, byla taková klidná, trpělivá. Naše spokojené sluníčko.

S druhou babičkou jsme se střídaly v hlídání a obě jsme si to moc užívaly. Pochopitelně i rodiče se Ivance hodně věnovali. Blanka přes týden, protože bývalý zeť má náročnou práci, a pak oba o víkendech.

Blanka s Petrem se rozvedli

Asi před dvěma lety se něco v jejich manželství pokazilo. Nebyl v tom nikdo třetí, i proto se oba snažili svůj vztah zachránit. Dokonce chodili do poradny a na různé terapie, bohužel nepovedlo se. Nakonec se celkem v klidu domluvili, že se rozejdou. Petr zůstal v bytě, který si koupili, rozdělili si další majetek a Blanka s Ivankou se nastěhovaly ke mně. Já už byla sama a při společném bydlení jsme se mohly s dcerou vzájemně podporovat.

Také se domluvili na tom, že Ivanka zůstane v péči Blanky a Petr si ji bude pravidelně brát k sobě. Všechno pár měsíců klapalo. Ivanka ani nepocítila, že rodiče už nejsou spolu a ona žije jen s maminkou. Oba se moc snažili, aby byla spokojená, obě babičky jsme jim v tom vydatně pomáhaly.

Petr chtěl Ivanku do péče

Jenže po několika měsících přišel Petr s návrhem, že by chtěl být se svou dcerou mnohem víc. Na Blanku to dokonce zkoušel tak, že by požádal o svěření Ivanky do své péče. Že je na tom finančně mnohem lépe, má velký byt a Ivance by u něho prý bylo mnohem lépe. Samozřejmě narazil. Asi po měsíci nekonečných dohadů Petr ustoupil, a aniž by nám to řekl, požádal o střídavou péči a soud mu ji schválil.

Takže už více jak půl roku bydlí Ivanka 14 dní s mámou a dalších 14 dní s tátou. Z veselé bezstarostné holčičky se během těch několika měsíců stal uzlíček nervů. Vnučka to velmi těžce snáší. Petr je ale přesvědčený, že to tak není, protože Ivanka je u něj doma veselá a na mámu si prý ani nevzpomene. Zůstali jí i kamarádi, chodí do stejné školy i kroužků. A on má přece taky právo být se svou dcerou víc dní pohromadě.

Jenže ono je to s tím jeho časem tráveným společně s Ivankou trochu jinak. Každý den odejde brzy ráno do práce a vrací se až večer. O Ivanku se stará buď jeho matka nebo paní na hlídání. Vyzvedávají ji ze školy (Petrovi se občas podaří Ivanku ráno do školy odvézt), vodí ji na kroužky, chodí s ní ven, dělají s ní úkoly a čekají, až se Petr vrátí večer domů. Několikrát se také stalo, že Petr musel na pár dní odjet mimo město a Ivanka pak byla u druhé babičky. O víkendu se jí sice věnuje, ale to měl možnost i v době, kdy žila vnučka jen s matkou.

Ivanka se nám svěřila, že ta paní na hlídání se jí vůbec nelíbí, s babičkou je to lepší, ale mnohem raději by byla se mnou a s mámou. Prý se jí vždycky moc stýská, ale tátovi to raději neříká, aby nebyl smutný.

Jsem z toho všeho nešťastná, malé mi je moc líto. Snažím se přesvědčit dceru, aby se s Petrem domluvila, jenže ona má strach, aby si nezažádal o svěření Ivanky do péče. Bojí se, že by mu to mohlo vyjít, má všude známé. I finančně je na tom mnohem a mnohem lépe než ona. Nechci se mezi ně míchat, nikdy jsem to nedělala, ale kvůli vnučce bych asi měla.

Milena

Názor odborníka: Mají ostatní stejný názor?

Váš dotaz je velmi citlivě napsán. Je vidět, že vám velmi záleží na blahu vaší vnučky, přesto dokážete o situaci uvažovat i v širším kontextu (dobré vztahy s exmanželem dcery, s jeho rodiči). Tento pohled podle mě přesně vystihuje situaci kolem střídavé péče – nedá se říct, že je jen dobrá nebo špatná.

Vnímám, že oba rodiče Ivanky ji mají rádi a mají zájem s ní trávit čas. To je určitě fajn. Na druhé straně se jim však podle vás nedaří najít správnou formu péče o dítě. V tento moment by mě určitě zajímalo, jak by vámi vykreslenou situaci popsali rodiče, případně i další blízcí. Měly by na to stejný názor jako vy?

Pokud je na vnučce patrná změna nálady, které jasně souvisí se střídáním místa pobytu, doporučila bych o této situaci rozproudit diskuzi se všemi, kterých se přímo dotýká. Nebojte se k vedení takového rozhovoru využít i služeb odborníků (mediátora, terapeuta), kteří by vám s procesem domluvy mohli pomoci. Bylo by dobré si také uvědomit, čeho vlastně chcete dosáhnout (zrušení střídavé péče, upravení trávení volného času s otcem, s babičkou)? Další způsoby řešení (soud, posudky) bych nechala až na později, pokud se ukáže, že tato domluva není možná.

Marie Kovářová, Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1404