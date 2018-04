Příběh Marie: Syn je pod pantoflem a odnáším to i já

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí, vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce či v partnerské poradně, nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.

S Alešem jsme měli spolu vždycky moc hezký vztah. Je to hodný kluk, snažila jsem se vychovat ho k práci i skromnosti. Nikdy jsme toho moc neměli, ale zároveň jsme neměli ani dluhy. Když bylo potřeba, měla jsem i dvě zaměstnání. Taky mi pomohli rodiče. Když zemřeli, zůstal mi po nich malý domek, který jsme měli spíš na rekreaci, protože jsem si pár let po rozvodu pořídila malý družstevní byt.

Dnes už jsem v důchodu a Aleš je osm let ženatý. Se ženou, dcerou a synem žijí tak 20 minut ode mě.

Alešovi je dnes 35 let. Když mu bylo zhruba 25 let, poznal svou budoucí ženu Lenku. Celkem brzy mě s ní seznámil. Na rovinu říkám, že nejsem z těch matek, které chorobně lpí na svém synovi. Spíš naopak, vždycky jsem se těšila, až se ožení a bude mít děti. Těšila jsem se i na to, že už nebudeme jen my dva, ale že k synovi budu mít i dceru a také vnoučata. Než poznal Lenku, s pár dívkami chodil a prakticky všechny se mi líbily, ale Lenka mi nesedla od prvního okamžiku. Připadala mi studená, nafoukaná, má takový tvrdý pohled a nepříjemný panovačný hlas.

Jenže Aleš se zamiloval, jak ještě nikdy. Byl ze své Lenky úplně paf. Co jsem mohla dělat? Byla to jeho volba, a když neseděla mně, neznamenalo to, že s ní nemůže být šťastný.

Zhruba po roce se vzali. Lenčini rodiče dali dceři byt, já jsem na oplátku na syna přepsala domek po rodičích.

V manželství se začaly brzy projevovat Lenčiny nepříjemné vlastnosti (jak jsem časem zjistila, je celá po své matce), svého muže komandovala, nic jí nebylo dobré. I když ani jeden nevydělával velké peníze, Lenka musela mít luxusně zařízený byt. Ani nechci pomyslet, kolik jen si museli vzít půjček. Syn měl dvě zaměstnání, aby všechno utáhl. Snacha přestala do práce chodit, když poprvé otěhotněla, pořád jí nebylo dobře a nakonec zůstala doma dlouho před porodem.

Stala jsem se chůvou

Narodil se první vnouček Martin. A do roka dostal sestřičku Markétku. Děti jsou úžasné, byla jsem šťastná, že přišly tak rychle po sobě. Pochopitelně jsem mladým nabídla, že jim budu hlídat, kdykoliv budou potřebovat. Už jsem byla v důchodu, nebyla bohužel práce, tak jsem odešla do předčasného. Naštěstí mám nějaké úspory, žít se s tím dá. Volného času mám spoustu a starat se o děti pro mě byla radost.

Dětem je dnes šest a pět let. První tři čtyři roky byly víc u mě než doma. Snacha z nich byla pořád unavená, syn byl věčně v práci, aby je všechny uživil. Takže jsem nastoupila já, druhá babička s dědečkem na děti prý nemají trpělivost. Prý až budou větší, tak je mohou občas pohlídat. Ale mně to vůbec nevadilo, spíš naopak.

Snacha pak časem nastoupila do práce, děti šly do školky a já se o ně i tak dál starala. Vyzvedávala jsem je, než mladí přijdou z práce a kolikrát u mě zůstaly i přes noc.

Děti jsou velké, druhá babička dostala přednost

Jenže už víc jak půl roku je všechno jinak. Najednou se začala starat druhá babička a já děti skoro nedivím. Když jsem si synovi postěžovala, řekl mi, že si Lenka s mámou moc rozumí a že jí nemůže říct, aby děti dávala i ke mně. Je mi to jasné, s dětmi už není taková práce, tak se Lenčina matka najednou hlásí.

Syna to také štve, ale řekl mi, že se se ženou hádat nebude, hádek mají doma i tak dost. Ví, že já jsem se dětem vždycky věnovala, naučila jsem je spoustu věcí, to u druhé babičky to vždycky skončí tak, že jdou „na procházku“ do nákupního centra a doma tráví čas před televizí. Žádné hry, žádné povídání, nic. Když prý to Lence doma vyčetl, řekla mu, že na tom nevidí nic špatného, hlavně že má ona sama klid a nemusí kolem dětí pobíhat.

Před měsícem děti ale měly neštovice, prakticky obě ve stejnou dobu a to jsem snaše najednou byla dobrá. Samozřejmě jsem souhlasila, že se o děti postarám. Dokonce byly celý týden, než se dostaly z nejhoršího, jen u mě. Syn je navštívil každý den a snacha přišla jen dvakrát, prý je moc unavená z práce, aspoň jim ale denně volala.

Od té doby jsem zase děti neviděla, kdybych je nešla občas k nim domů navštívit, tak o nich nic nevím. Kamarádka mi řekla, ať nejsem tak hloupá a příště, až budou nemocné, nebo se její mámě nebude hodit je hlídat, mám snaše říct, že děti hlídat nemůžu. Jenže se bojím, že se třeba urazí a já pak děti neuvidím.

Marie

Názor odborníka: Mluvte otevřeně

Dobrý den, určitě je dobré být vděčná za jakýkoliv čas, který s vnoučaty strávíte. Současně je však dobré, aby i jejich rodiče ocenili váš čas a pozornost, kterou jim věnujete.

Bylo by fajn o vašich přáních mluvit jak se synem, tak se snachou. Vyjádřit, jak často byste vnoučata ráda viděla, abyste mohli hledat způsoby, jak by vaše přání bylo naplněno, ale aby současně i druzí prarodiče mohli být s dětmi v kontaktu. A pokud se vám hlídání opravdu nehodí, tak si na tom občas i trvat. Stanete se tak cennější. Pokud však vnoučata primárně chcete vidět, je zbytečné dělat, že nechcete. Aktivní návštěvy jsou také užitečné, pokud jste vítaná a je to po vzájemné domluvě.

Mám-li to shrnout, důležitá je otevřená a upřímná komunikace o tom, jak celou situaci vnímáte, jaké změny byste vítala. A ne jednou, ale třeba i častěji, jak se bude vše vyvíjet. Držím palce, ať se domluvíte ke spokojenosti všech…

Michal Petr, Psychologie.cz

