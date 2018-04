Příběh Karolíny: Manžel má milenku a odmítá ji opustit

Bylo mi dvacet, když jsem se musela vdávat. Byla jsem ještě hodně nezkušená, naivní a svého nastávajícího jsem milovala. Václav je o sedm let starší a oproti mně byl podstatně zkušenější. Navíc měl za sebou pár let úspěšného podnikání.

Pořídili jsme si velkou rodinu

Narodila se nám dcera, po ní do roka druhá a před pěti lety syn. Po celou dobu jsem s dětmi doma. Bydlíme v rodinném domě, který jsme před pár lety koupili. V bytě, kde jsme žili předtím, nám už bylo těsno. Navíc vlastnit dům bylo snem mého muže prý už od dětství. Pochází z dost skromných poměrů a tam, kde dneska je, se vypracoval sám vlastními silami. Manžel je stoprocentním vlastníkem prosperující společnosti, která se zabývá vývojem softwaru pro různé firmy. Má několik zaměstnanců, ale i on sám pracuje hodně tvrdě.

Já jsem s dětmi už od narození syna doma. Předtím jsem pracovala v knihovně, mám vystudované knihovnictví. Ale můj plat byl jen almužnou, tak jsme se s manželem domluvili, že než platit chůvu a pomocnici v domácnosti, zůstanu doma já. Syn je totiž často nemocný. Navíc s domem a zahradou je pořád dost práce. Mně to vyhovuje, s dětmi jsem ráda, mám na ně čas a také práce v domácnosti či venku kolem domu mně nedělá sebemenší potíže.

Jedna milenka za druhou

Mohli bychom být šťastná a spokojená rodina. Ostatně navenek tak působíme. Já se stále snažím o sebe dbát, abych manželovi nezevšedněla, ale bohužel je to zbytečné. Manžel si během našeho manželství už párkrát odskočil i jinam. Pokaždé to na něj prasklo. Už si ani nepamatuji, kolik milenek vlastně měl. Když jsem se o nich dozvěděla, manžel nikdy nezapíral. Ale ani mi nikdy neřekl, proč hledá potěšení i jinde. Přitom náš sexuální život je celkem pestrý, vždy nás to spolu bavilo, neměl důvod si ulevit někde jinde. On mi to ani nikdy nebyl schopen přesně zdůvodnit. Prý ho lákalo nepoznané, ale se mnou a naším vztahem to prý nikdy nesouviselo. Miluje mě i děti.

Když se na něho nevěra provalila, vždy vztah ukončil. Tedy alespoň mi to tak tvrdil. Já mu věřila a nakonec i odpustila. Manžel mě pak zahrnul dárky, kyticemi, romantickými večeřemi. Prý miluje jen mě a je zbytečné, abych žárlila. To se lehko řekne, ale hůř provede. Mockrát jsem si poplakala, ale kvůli dětem jsem se přes všechno přenesla. Děti vždycky byly šťastné a spokojené, táta je miluje a ony milují jeho. Navíc, kam bych se s nimi poděla, a kdoví, jestli by děti se mnou dál žily...

Jenže teď jsme se dostali do situace, kdy se po manželově boku objevila milenka, jíž se vzdát nehodlá. Rovnou mi to řekl, když jsem se o ní dozvěděla. Opět naprosto náhodou, v kapse jeho saka, které jsem mu uklízela do skříně, jsem našla účtenku za pugét růží. Já hloupá se ho zeptala, kde je má pro mě schované. A on mi odpověděl, že je dostala jeho přítelkyně. Pak mi o ní bez jakýchkoliv vytáček všechno řekl.

Nový vztah s kariéristkou

Znají se pár měsíců, je zástupkyní firmy, které jeho společnost dodává software. Je svobodná, bezdětná a má před sebou velkou kariéru, na které tvrdě pracuje. A to prý mému muži imponuje. Je můj pravý opak, já miluju svou rodinu, bez dětí a domova bych si nedokázala život představit. Ona o děti nestojí. Chce být úspěšná a nevázat se. Ale muže po svém boku občas potřebuje. Manžel mi řekl, že mi prý nehrozí, že by mě ona po jeho boku někdy nahradila, o to se bát nemusím. Ona nejde po tom, aby nás rozvedla, ona jen chce trávit občas chvíle se zajímavým, chytrým a úspěšným mužem. Už spolu byli párkrát i ve společnosti, znají je manželovi obchodní partneři. Prý ho skvěle reprezentuje. A bohužel, tentokrát to musím pochopit, on se s ní zkrátka nerozejde.

Pro manžela je jeho nová milenka vyřešená. Teď je na mně, jak se k tomu postavím. Můžu mu věřit, že ji za mě nikdy nevymění, ale je to jisté? Co když ona se najednou rozhodne, že děti chce a nejlépe s mým mužem, je jí třicet, čas zatím má. Co pak bude? Navíc ta představa, že když manžel není doma s námi, může být někde s ní, užívat si s ní v posteli...

I když už měl poměr a sex s jinými ženami několikrát, vždy jsem to v sobě dokázala nějak potlačit. Skončil to, už s nimi nespal. Jenže teď vím, že je to jinak, že kromě mě má i jinou. On totiž stále spí i se mnou. Také nevím, jak bych dokázala žít bez něho. Jinde, mít jiný domov. Co děti, jak ty by to vzaly?

Karolína

Názor odbornice: Nevěru má jako koníček

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12

Vážená Karolíno! Z popisu chování vašeho manžela by se dalo říct, že se jedná o nevěru jako koníček. Vlastně jej jiného neznáte, milenky měl vždycky. Jakkoliv to zní cynicky: jako jiní jezdí na kole či sbírají známky, váš muž se věnuje milenkám. S takovým přístupem bylo otázkou času, než narazí na někoho, kdo jej zaujme více.



Nemyslím, že byste měla pomyslné máslo na hlavě. Píšete, že o sebe pečujete, rozhodujete s mužem o společných věcech společně, intimní život s ním považujete za pestrý. Kdybyste byla u mě v poradně, zajímalo by mě, co máte skutečně sama pro sebe? Měla by to být činnost, co se neváže k dětem ani k manželovi. Co vám přinese radost, u čeho relaxujete, na co se těšíte?

Nečekala bych, že se váš muž radikálně změní ze sukničkáře ve vzor věrnosti. Je na vašem zvážení, zda ve vztahu takovém, jaký je, setrvat můžete, či nikoliv. Změnit jej totiž není ve vaší moci. Můžete hledat něco svého, co se nebude vázat ani k muži a ani k dětem (které by měl na starosti chvíli třeba také táta). Pro svého muže byste se tím mohla stát ne tak prvoplánově předvídatelná. Mít radost z něčeho svého často pomůže lépe přežít i v jinak nepříliš radostné situaci.

PhDr. Magdalena Dostálová

