Příběh Veroniky: Manžel je závislý na sexu, chodí za prostitutkami

Tak hezky popořádku. Jmenuji se Veronika, je mi 29 let. S o dva roky starším manželem Tondou jsme spolu zhruba pět let a máme ročního syna. Náš vztah byl od prvního dne založený na sexu. Manžel je naprosto skvělý milenec a já to taky mám ráda. Tedy spíš jsem měla, protože teď to prostě tak často, jak by si Tonda představoval, nezvládám.

A on by v posteli nejradši trávil i celé dny. Jenže to jsme si mohli dovolit, ještě než jsem otěhotněla a pak porodila. To bylo úžasné období. Tonda bydlel na ubytovně, já s rodiči a každou volnou chvilku jsme trávili buď u něj, nebo u mě, když naši nebyli doma. Tolik se nám to spolu líbilo, že jsme si jednoho dne řekli, že bude nejlepší, když se spolu sestěhujeme a časem i vezmeme.

Od slov nebylo daleko k činům. Našli jsme si pronájem bytu a začali žít spolu. Jenže po nějaké době jsem otěhotněla. Nevím, jak je to možné, dávali jsme si pozor, protože na dítě jsme se ještě necítili. Ale když už se stalo, nedalo se nic dělat. Následovala rychlá svatba a pak jsme se už těšili na miminko. V našich postelových hrátkách nám mé těhotenství nevadilo. Jenže po pár měsících jsem začala krvácet a skončila v nemocnici. Verdikt doktorů byl jasný, musíte na sebe dávat pozor, nejlépe jen ležet a nechat o sebe pečovat. Rozhodně žádný sex. Střídavě jsem zbytek těhotenství trávila doma a v nemocnici.

Rada sexuologa

Zákaz sexu byl pro mého Tondu tím nejhorším, co ho mohlo potkat. On je na sexu extrémně závislý a představa, že dlouhé měsíce bude muset abstinovat, byla pro něj nemyslitelná. Snažil se, což o to, ale ty nervy, co nás to oba stálo. Byl protivný, hádali jsme se. Zpočátku jsem se mu snažila pomoct, ale nebylo to ono. Nakonec jsme skončili v péči sexuologa, který byl dokonce ochoten přijít až k nám domů. Ani jsem nechtěla vědět, kolik mu Tonda za tenhle nadstandard zaplatil.

Pan sexuolog, když si nás oba vyslechl, přišel s dost neotřelým nápadem, ale svěřil se, že jednomu páru to poradil a těm se velice osvědčil. Zkrátka nám navrhl, aby Tonda po dobu, kdy nebudu moci s ním spát, vyhledával pomoc placených společnic. V první chvíli jsem byla v šoku, co nám to ten doktor říká. A vůbec, může si to dovolit?! Vždyť mého muže nutí k nevěře a dokonce přede mnou.

Po sexuologově odchodu jsme si s Tondou o jeho řešení povídali. Tonda mi řekl, že by mi strašně nerad byl nevěrný, ale bohužel sex mít musí a přeci nechci, aby mi něco dělal za zády. Nakonec jsem mu to posvětila pod podmínkou, že to bude maximálně jednou dvakrát týdně, pokaždé s jinou ženou, aby si snad nenašel nějakou favoritku, bude se chránit a žádné důvěrnosti.

Jak jsme se dohodli, tak to bylo. Nechtěla jsem o jeho aktivitách nic slyšet a samu sebe jsem přesvědčila, že to je v zájmu našeho vztahu.

Konečně nadešel den, kdy jsme spolu zase mohli mít sex, porod byl za námi, šestinedělí taky a my se mohli konečně zase milovat. Těšili jsme se oba jak malé děti. Opět jsme spolu začali spát, jenže ne tak často, jak by si Tonda představoval. On si myslel, že jako dřív každou volnou chvilku strávíme v posteli. Vůbec nebral ohled na to, že málo spím, že bývám taky někdy unavená, že mám mnohem víc práce, že když dítě brečí, já se přitom prostě milovat nemůžu.

S prostitutkami neskončil

Docela často jsme se kvůli tomu chytli. Přesto jsem se mu snažila co nejvíce vyjít vstříc. Jenže sex už mě nebavil tolik jako dřív, bohužel občas to bylo jen, aby se uspokojil manžel. Pochopitelně jsem se hodně snažila, aby to nepoznal. Možná to poznal, nebo mu chyběly ty cizí ženy, nevím. Zkrátka zjistila jsem, že zase chodí za prostitutkami. Jenže tohle jsme si nedomluvili, dohoda zněla, že do bordelu bude chodit jen po dobu mého těhotenství.

Jsem z toho dost rozčarovaná, nevím, co mám dělat. Zatím dělám, že nic nevím a sbírám odvahu k rozhovoru. Cizí ženy mi vadily už předtím, ale říkala jsem si, že je to pro dobro věci. A kdybych tenkrát nesouhlasila, tak by mi stejně někde zahnul, našel si třeba milenku a mohl by ode mě i odejít. Teď ale žádný cizí ženský nepotřebuje, má mě. Neměl by být takový sobec, vždyť spolu spíme alespoň třikrát týdně a někdy i častěji.

Veronika

Názor odborníka: Obdivuji vaši toleranci

Dobrý den, Veroniko, chápu vaše rozčarování a obdivuji vaši toleranci. Ženy v době těhotenství bývají velmi citlivé, pokud jste dokázala i v tomto období vyjít muži vstříc, máte můj obdiv. Dokážu si představit, že to nebylo lehké. Více se k vaší dohodě o návštěvách prostitutek vyjadřovat nechci.

Jako problematická se mi jeví neochota manžela skončit se sexuálními aktivitami mimo domov, ale vnímám, že by mohl být důležitý partnerův celkový nezájem přizpůsobovat se potřebám, které máte ve vztahu vy. Ale říkám si, jestli ví váš muž, že nemíváte na sex chuť vždy, když on projevuje zájem. Necháváte si tento fakt pro sebe stejně jako mlčíte o tom, že víte, kam za sexem chodí, i když mu skončila povolenka? Nebo s ním na toto téma hovoříte?

Někdy jsme méně vnímaví a nechápeme, že partner potřebuje něco jiného než my zkrátka proto, že nám to nesdělí. Možná je nutné na toto téma zavést otevřený rozhovor a velmi důkladně vysvětlit, proč potřebujete intimní život provozovat odlišně. Také by bylo užitečné manželovi osvětlit, jak se cítíte, když se chová, jak se chová. Závěrem by mě zajímalo, jaká je vaše motivace pro toleranci manželových záletů.

S přáním všeho dobrého,

Petr Jarolímek, Psychologie.cz

