Příběh Ivy: Přítel má skvělou kamarádku. Já nevěřím, že s ní nic nemá

Není dne, kdy by si ti dva spolu nevolali. S nadsázkou mohu říci, že pomalu každý den od rána do večera poslouchám, co Lenka říkala, co si o tom Lenka myslí, co Lenka dělala, co bude dělat či co by Lenka nikdy neudělala.

Lenka je Jirkova kamarádka už mnoho let

S Jirkou jsem se seznámila na Facebooku. Máme společného kamaráda a při diskusích jsme si natolik rozuměli, až jsme si sjednali rande. Proběhlo skvěle, následovala další a po necelém roce jsem se k Jirkovi nastěhovala. Má vlastní byt na hypotéku. Tak mu aspoň pomáhám splácet.

S Lenkou mě Jirka seznámil asi po měsíci. Pořád o ní mluvil, tak jsem se s ní taky chtěla poznat. Lenka je bývalá přítelkyně jeho nejlepšího kamaráda. Prý před pár lety Jirka a ten jeho kamarád měli přítelkyně, také dvě kamarádky. Chodili všichni společně. Jenže ani jednomu páru to nevydrželo. Nejdříve vztah ukončil Jirka, po pár týdnech se rozešel i kamarád s Lenkou. Jirka si prý s Lenkou od začátku rozuměl, mají společný humor, zájmy, názory. Takže zůstali kamarády i nadále. A jak jsem pochopila, jejich kamarádský vztah je den ode dne lepší.

Byla jsem na ni hodně zvědavá a docela jsem se těšila, až ji poznám. Z Jirkových řečí mi přišla jako naprosto skvělá holka. A když ji má rád Jirka, určitě ji budu mít ráda i já. Jenže Lenka mi vyrazila dech, je to krásná štíhlá holka s dlouhýma nohama. Oblečená podle poslední módy, perfektně učesaná i nalíčená. A hlavně je hrozně milá. Připadala jsem si vedle ní jako nezajímavá šmudla (přitom jsem prý hezká holka).

Při našem setkání jsem seděla jako zařezaná, měla jsem pocit, že cokoliv řeknu, bude úplně mimo. Ale Jirka s Lenkou si naprosto vystačili. Mluvili jeden přes druhého. Už od prvního setkání jsem na Lenku začala žárlit.

Přestávám věřit, že je to jen kamarádka

Jirka byl nadšený, že jsem Lenku poznala. Po našem setkání se pořád ujišťoval, abych mu potvrdila, jak je Lenka skvělá. Samozřejmě jsem řekla, že je. To jsem ještě netušila, co mě čeká do budoucna.

Jirka nemá žádné zábrany o Lence mluvit. A jak pořád o ní slyším, přestávám věřit, že takovou holku může mít jen jako kamarádku. Navíc ona prý od rozchodu s Jirkovým kamarádem neměla žádnou vážnější známost.

Čím déle jsem s Jirkou, tím více Lenku nesnáším. Už jsme se kvůli ní mockrát pohádali. Vždycky to skončí mými výčitkami, kdy ho nutím, aby se přiznal, že s ní něco má. Jirka zapírá a křičí na mě, že jsem paranoidní. Já mu hodně často nevěřím, že jsou jen kamarádi. To přece není možné, aby takové krásné skvělé holce nepodlehl.

Jirka tvrdí, že jsem blázen. Že s Lenkou nikdy nic neměl, nic nemá a mít nechce. Má přeci mě, mě si chce vzít a se mnou chce mít děti. Já mu to chci věřit, ale opravdu nevím, pořád ve mně hlodá červ pochybností.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí, vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce, v partnerské poradně nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.

A když mu uvěřím, tak se stane něco, co mě opět přesvědčí, že mezi nimi něco musí být. Tak třeba nedávno byl Jirka už od rána protivný, nemluvný, jen mi odsekával. Prostě měl špatný den, prý se moc nevyspal. Bolela ho hlava a neměl na nic náladu. Byla sobota a my byli už pár dní domluveni, že vyrazíme někam do přírody. Bylo krásné počasí. Jenže s Jirkou nebyla žádná řeč. Tak jsem se s tím smířila. Jirka nemluvil, byl zalezlý v pokoji u televize a tupě na ni zíral. Než mu zazvonil telefon. Z hovoru jsem pochopila, že je to Lenka. Hodinu s ní „tokal“, smál se, líčil jí nějaké novinky z práce, bavili se i o lidech, které znají už déle. Najednou mu bylo dobře, úplně zapomněl na svou hroznou náladu. Proč se se mnou bavit nechtěl a s Lenkou cukrblikoval?

Ještě jeden "důkaz". Tak před dvěma měsíci jsme naplánovali, že pojedeme k mým rodičům na víkend. Jirka tam jezdí rád, s našima si dost rozumí. Jenže pár dní před tím chytil chřipku a že nikam nepojede. Tak jsem odjela bez něj. On zůstal v posteli. Jenže nic mu nebránilo v tom, aby v sobotu večer vyrazil s Lenkou do vinárny. Prý měla nějaké trable a on ji chtěl rozveselit.

Opravdu už začínám mít milé Lenky plné zuby. A Jirka vůbec nechápe proč. Přece je to jen jeho kamarádka. Tak ať si prý místo ní představím nějakého chlapa a budu mít po starostech. Jenže to dost dobře nejde.

Iva

Názor odborníka: Jste v pozici čekatelky

Když muž mluví tak často a tak nadšeně o ženě, nějakým způsobem ho ta žena každopádně zajímá. Vzhledem k faktu, že Lenka dokáže jen svým telefonátem zvednout Jirkovi náladu, svědčí spíše o tom, že je do Lenky Jirka zamilovaný. I když zřejmě tajně. Dle popisu Lenka Jirku kontaktuje, žádá si jeho pozornost, avšak zřejmě si ho udržuje jen v "bezpečné vzdálenosti", tudíž mu zatím záměrně nepodlehla a nechává tímto Jirku v očekávání a naději.

Dokud se Lenka nerozhodne Jirku svést, je logické, že Jirka zůstává ve vztahu s vámi, kde se zatím cítí bezpečně, nezapomeňte, že jste tak dobrá partnerka, že mu i přispíváte na hypotéku a poskytujete určitě i další jistoty. Je možné, že Lenka ve své balící strategii poskytla Jirkovi jednostranně i orální sex, což je osvědčený trik, jak si muže omotat.

Vaše pozice je tudíž nepříliš šťastná, jste v pozici čekatelky, hospodyňky a rezervní partnerky do doby, než se Lenka rozhodne s Jirkou žít. Jste mladá, schopná, možná zvažte, zda byste si nezasloužila solidnějšího partnera.

Mgr. Alexandra Doležalová Hrouzková (Institut partnerských vztahů), Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 4691