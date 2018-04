Příběh Ilony: Kamarádka mi závidí, mému příteli nalhala i nevěru

Ve skutečnosti jsme tři kamarádky, problém mám ale jen s Vandou, Barča je fajn. Vždycky byla v našem vleku, přizpůsobivá, nekonfliktní a nejméně ctižádostivá. To Vanda je pravý opak. Soutěživá, extrémně ctižádostivá, za každou cenu musí mít úspěch, šla by za ním i přes mrtvoly. A běda, když se někomu něco podaří a jí ne. Mockrát jsem to zažila na vlastní kůži.

A jaká jsem já? Nejspíš mám namíchané vlastnosti od obou kamarádek. Jsem ctižádostivá, ale tak zdravě. Konflikty nevyhledávám, i když jsem schopná si stát za svým. Ale zároveň dokážu ustoupit. A už vůbec nejsem nepřející. Když se někomu mně blízkému něco podaří, ze srdce mu to přeji.

Známe se už od základky

S holkami se znám už od prvního stupně základní školy. Tak nějak jsme si sedly od prvních okamžiků, kdy jsme se viděly poprvé. A naše přátelství postupně rostlo dál. Pak přišla stejná střední škola, po maturitě jsme spolu i pár let bydlely v pronájmu. První jsem se odstěhovala k příteli já, pak hned Barča a Vanda si k sobě do pronájmu vzala sestru s kamarádkou.

Už během školy jsem byla spíš ve středu mezi Vandou a Bárou. Ne, že by se holky neměly rády, ale obě měly radši mě než jedna druhou. Přesto jsme nejčastěji tvořily trojku a většinu věcí podnikaly společně.

Vandiny záporné vlastnosti jsem začala asi nejvíc vnímat na střední škole. Celé studium brala hodně vážně, svědomitě se připravovala, byla tak trochu šprt na rozdíl ode mě a Báry. Nikdy nám nedala opsat domácí úkol, když jsme ho náhodou neměly. A když se třeba stalo, že ona měla horší známku než my, dokázala s námi nemluvit hodně dlouho.

Tenkrát jsem to brala, že je prostě taková. A kdykoliv se tato její povaha projevila, soustředila jsem se víc na Barču a ona na mě a počkaly jsme, až to Vandu přejde. Ona je jinak hrozně fajn, jenom nedokáže skousnout, když se někomu daří líp jak jí.

Extrémně vážně brala Vanda i maturitu. Nám s Bárou stačilo projít, ona musela mít samé jedničky. Nakonec to dopadlo tak, že já byla lepší než ona a Barča taky na tom nebyla špatně. Vanda měla velké problémy s češtinou, ale nakonec dostala čtyřku z milosti. Doplatila na to, že to s učením opravdu přehnala, v den maturity byla nevyspalá a nakonec se málem zhroutila. Po maturitě jsme ji s Bárou několik měsíců neviděly, odmítala se s námi bavit.

Nepřeje mi ani přítele

Naštěstí ji to pak přešlo a pronajaly jsme si ten společný byt. Bára šla pracovat a my s Vandou studovaly vysokou. Naštěstí každá jinou, ale i tak měla někdy hrozné stavy, když jsem třeba skončila se zkouškami dřív než ona.

Už během školy jsem si našla svého současného přítele, stejně tak Bára a obě jsme se po čase odstěhovaly. No a Vanda nám záviděla i naše kluky. Ona sama nikoho nemá, každý její vztah se brzy rozpadl. Dokázala nám zkazit nějakými hloupými poznámkami radost, když jsme vyprávěly, jak jsou ti naši chlapi úžasní.

Mám Vandu ráda, její vlastnosti jí toleruji, protože je taková skutečně jen někdy. Většinou je moc fajn, je s ní legrace a dobře se s ní povídá. Jenže teď udělala něco, co už nedokážu přejít mávnutím ruky. Barča mi řekla, ať se už na ni vykašlu, protože tohle je moc.

Potkala mého přítele a namluvila mu, že mu jsem nevěrná. Dopodrobna mu líčila, jak jsme si asi před měsícem společně všechny tři byly sednout ve vinárně a přisedli si k nám dva kluci a já s jedním odešla pryč. Pak jsem prý Vandě líčila, jaké to s ním bylo úžasné, že jsem takový sex ještě nezažila. Vanda má pravdu jen v jednom, že jsme skutečně my tři byly v té vinárně a dva kluci si k nám přisedli, jenže sebe vyměnila za mě. Můj přítel mi nakonec uvěřil, ale musela mu to potvrdit i Bára. Stejně cítím, že je stále na pochybách.

Když jsem Vandě volala, co tím jako sledovala, brečela mi do telefonu, že si chtěla jen udělat legraci a že by mu pak později řekla, že si to jen vymyslela, ale já vím, že mi chtěla ublížit. Naštvala jsem se na ni, ale ona mi stále volá, píše esemesky, ať jí odpustím, že to tak opravdu nemyslela. Na jednu stranu bych jí chtěla odpustit, na druhou se bojím, co by mi mohla provést příště.

Ilona

Názor odborníka

Dobrý den, Ilono, je zjevné, že kamarádky jsou pro vás v životě moc důležité a opravdu chci ocenit váš pozitivní přístup. Musíte je mít opravdu ráda. Dokonce i Vandu po tom všem, co jste s ní zažila. Líbí se mi, jak pozitivně o ní stále dokážete mluvit, protože na ní vnímáte i dobré stránky.

Na druhou stranu chápu, že jste s ní zažila také celou řadu nepříjemných situací, které pochopitelně nabourávaly a stále nabourávají vaši důvěru vůči ní. Vanda je zjevně složitá osobnost a není pro ni vždy snadné vycházet s lidmi, byť se jedná o ty, které má ráda.

Na vašem místě bych si s Vandou promluvila. Řekla bych jí o strachu a také o tom, že je pro vás přesto stále důležitá. Pokud je to pro vás přijatelné, povězte jí, za jakých okolností se s ní chcete i nadále přátelit. Také je důležité mít jasnou představu o tom, kam až jste ochotná zajít a co už je definitivně nepřijatelné. To je třeba Vandě říci.

V jistém smyslu tahle zkušenost může vaše přátelství prověřit a také posílit, když najdete společnou řeč a cestu, jak to zvládnout. A pokud to tak nebude, je to v každém případě cenná zkušenost. Přeji hodně štěstí.

Kateřina Vrtělová, Psychologie.cz

