Příběh Ester: Zkusili jsme sex ve čtyřech, manžel ho už ve dvou nechce

Před pár dny jsme s manželem oslavili patnácté výročí svatby, brali jsme se krátce po vysoké, za rok nám oběma bude čtyřicet. Žijeme sami, bez dětí, společnost nám (když jsme náhodou doma) dělá jenom perský kocour zděděný po manželově mamince.

Děti jsme chtěli, nevyšlo to

Děti jsme plánovali brzy po svatbě. Bohužel nedařilo se, nejdříve jsem měla problémy s otěhotněním, později se to po náročné léčbě povedlo, ale brzy jsem potratila. Nezůstalo jen u jednoho potratu, nakonec byly tři a to už doktoři řekli: "Konec, další pokusy by byly hazardování se životem."

Smířili jsme se s tím, že nám prostě děti dopřány nebudou a adopci jsme nakonec také zamítli. Některé páry by možná tato zkušenost rozdělila, nás ale semkla. Rozhodli jsme se zařídit si život podle svého bez jakéhokoliv omezování nedostatkem financí i času. Oba máme náročné povolání, kterému se můžeme věnovat, oba si budujeme kariéru. Odměnou jsou velké peníze, ovšem má to i svá negativa - jsme spolu málo. Když už ale máme společný večer, víkend nebo dovolenou, dovedeme si to pořádně užít.

Volný čas věnujeme sexu

Peníze pro nás nejsou problém, nemáme koho sponzorovat, tak je utrácíme za společně strávené chvíle. Zpočátku jsme se věnovali kultuře a také sportu. Ovšem před rokem manželovi kolega z práce doporučil tantrickou masáž. Manžel mi o tom nejdříve nic neřekl, ale když si ji prožil, pochopil prý, že to musím zkusit s ním.

Měl pravdu, po této masáži jsem poznala, že sexuální prožitek může být prakticky nekonečný. S manželem jsme absolvovali i kurz tantrických masáží a od té doby je pro nás sex vším. Věnovali jsme se mu každou volnou chvíli, dokonce jsme spolu začali trávit i mnohem více času.

Úžasný sex ve čtyřech

Ovšem naše sexuální hrátky šly ještě dále. Tahounem se stal hlavně můj manžel, chvílemi jsem měla pocit, že je až sexem posedlý. Na rovinu přiznávám, že mě naše nové sexuální zkušenosti nabíjely velkou energií, ale chtěla jsem, aby zůstaly jen mezi čtyřmi stěnami naší ložnice. Zpočátku to tak bylo, ale ne dlouho...

Manžel pozval na návštěvu svého kolegu s přítelkyní, toho kolegu, který ho na tantrické masáže upozornil a sám je několikrát absolvoval i se svou láskou. Ovšem zpočátku jsem to nevěděla, a jak jsem zjistila, pánové se na nás domluvili.

Po příjemně stráveném večeru a několika skleničkách vína jsme skončili všichni v jedné posteli. Nechce se mi příliš rozepisovat o podrobnostech, ještě teď se červenám. Ale bylo to naprosto úžasné. Vzhledem k tomu, že máme všichni za sebou kurzy tantry, víme, jak prožít rozkoš.

Naše společné večery ve čtyřech se s téměř železnou pravidelností opakovaly. Nikdo z nás neměl pocit studu, či dokonce toho, že podvádíme své partnery. Brali jsme to tak, že je to vlastně v rodině. Užívali jsme si až do doby, kdy se kolega se svou přítelkyní rozešel. Jejich rozchodem pochopitelně vše skončilo. Kolega se odstěhoval z Prahy a my zůstali sami.

Manžel nechce spát jen se mnou

Rozchod našich přátel asi nejvíce zasáhl mého muže. Mně to také vadilo, ale nebrala jsem to tak tragicky. Snažila jsem se ho přesvědčit, že přece o nic nejde. Máme se rádi, v posteli si rozumíme, tak co na tom, že budeme zase jen sami dva.

Manžel se ale chová jak blázen. Odmítá se mnou spát sám, blábolí něco o tom, že si musíme sehnat nový pár. Jenže to já nechci. Řekla jsem mu, že s našimi bývalými přáteli to bylo moc fajn, ale je to za námi a nové zkušenosti já rozhodně nehledám. Ale je to, jako bych mluvila do dubu. Manžel si už dokonce dal na nějaké seznamce inzerát, že hledáme pár do čtyřky. Když mi řekl, jaká je odezva, úplně jsem se zděsila, já to takto nechci, vždyť o těch lidech, kteří mu odpovídají, vůbec nic nevíme.

Je to marné, nedá se s ním vůbec rozumně mluvit, jako by mu představy sexuálních hrátek s naprosto cizími lidmi zatemnily mozek. Mám strach, že ho ztratím. Miluji ho a vím, že s jiným mužem bych si už tak nerozuměla, ale jestli v nejbližší době nezmění svůj postoj, tak nebudu mít jinou možnost, než náš vztah ukončit.

Na druhou stranu si říkám, že bych mu mohla vyjít vstříc a aspoň to zkusit, ale pak se vždycky zděsím, co mě to napadlo. Vážně nevím, co mám dělat. Prosím, poraďte mi.

Názor psychologa: Vnímejte dál své pocity

Vážená Ester, zdá se, že se vaše cesty s manželem rozcházejí, alespoň co se týče vašich aktuálních sexuálních potřeb a přání. Zatímco vy toužíte po návratu k úžasnému partnerskému sexu ve dvou, který vás nabíjel energií a umožnil vám trávit s manželem více času, váš manžel prožívá symptomy závislosti na sexu a věnuje svou energii obnově skupinových zážitků. Je docela možné, že vás nové sexuální zážitky s manželem sblížily, kdežto jeho od vás spíše vzdalovaly. Jakoby se tou riskantní hrou nějak narušil důvěrný pocit párové intimity, už tolik nejde jen o vás dva, o vaše vzájemné touhy. Neslyšíte se.

V párovém sexu platí pravidlo oboustranné přijatelnosti: můžeme cokoli, co oba chceme, co nikomu neubližuje, co nás sbližuje. V tuto chvíli to spíše vypadá, že jde o jinou hru: zvyk, posedlost, tlak. Doporučuji vám zůstat vnímavá ke svým pocitům a potřebám, ať už vás povedou k otevřené konfrontaci s manželem, k setkání s novým párem, nebo k manželské terapii.

Zbyšek Mohaupt, Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 6940