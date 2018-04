Příběh Dity: Přítel loví ženy na seznamkách, prý se jen baví

S Lukášem jsme se poznali v baru a oba jsme měli pocit, že ten druhý je ten pravý. Pustili jsme svoje pronájmy a našli si větší byt. Snad od první minuty jsme se na všem shodli. Ještě nikdy jsem s žádným mužem nezažila to, co s Lukášem. Jako kdybychom si byli souzeni.

Jenže teď jsem v počítači objevila, že má profil na jedné seznamce. Zapomněl se odhlásit, prostě to na mě vyskočilo. Nic jsem nehledala, po ničem nepátrala. Já ani nepatřím mezi žárlivé ženské, které šmejdí partnerům ve věcech, projíždějí mobil a tak. Já mu věřila. Proto jsem z toho taky chtěla v první chvíli vyskočit, ale zvědavost mě přemohla.

Tak jsem zjistila, že o sobě píše, že je svobodný, dokonce si ubral dva roky, že prý hledá nejen dívky, ale i ženy jakéhokoliv věku, svobodné i zadané, na nezávazný sex.

Byla jsem v šoku. Dva dny jsem vydržela se ho na to nezeptat. Ale pak už jsem musela s pravdou ven. Jeho odpověď mě zaskočila, prý je to jen sranda, on žádnou ženskou nehledá. Jen se s kamarády vsadili, kdo získá víc odpovědí. Hrají jen takovou hru, vytvořili si profily a lákají ženy. A kdo bude mít nejvíc odpovědí, tak ten vyhrál basu piv.

Těžce stupidní zábava. V první chvíli jsem mu nevěřila, přeci není možné, aby dospělí chlapi, dva jsou dokonce otcové od rodin, měli takovou hloupou zábavu. Tak přede mnou profil smazal, abych viděla, že mu na tom vůbec nezáleží. Já mu řekla rovnou, že nestojím o chlapa, který chodí na takovéto stránky, i když třeba jen z legrace.

Trvalo mi docela dlouho, než mě přešel vztek. Proč se vůbec baví tímto způsobem? Vždyť je to nefér i vůči těm ženám, co odpovídaly, a že jich nebylo málo. Pak mě to přešlo. Lukáš se navíc snažil, jak mohl, abych se už na něj nezlobila.

Intimní fotky v mobilu

Jenže ve mně už to bylo. Já, která jsem byla vždycky nad věcí, jsem najednou byla podezřívavá. Tak jsem jednoho dne, když byl zrovna ve vaně, sáhla po jeho mobilu. Jako kdyby mě něco našeptávalo, podívej se, co tam má...

A měl. Intimní fotky nějaké ženy, v prádle, ale i nahé. Pak jsem se podívala do odeslané pošty a byly tam i jeho fotky, stál svlečený v nějaké místnosti, bylo to rozmazané, ale byl to on.

Popadl mě takový vztek, že jsem myslela, že s tím telefonem snad praštím o zeď. Letěla jsem za ním do koupelny, měl kliku, že byl už z vany venku, jinak bych ho snad utopila. Řvala jsem na něj, co to má znamenat ty fotky. Křičela jsem, ať táhne, ať si jde, když mu nestačím jen já.

On mě přesvědčoval, že to není tak, jak to vypadá. To prý byla zase legrace, byl prý opilý, a když mu jedna z těch holek, co si s nimi psal na té seznamce, poslala fotky, tak se nechal kluky v hospodě ukecat a vyfotil se svlečený do půl těla a poslal jí taky fotku.

Byl tak hrozně přesvědčivý, řekl mi, že zavolá kamarádům a oni mu dosvědčí, že je to, jak říká. On přeci miluje jen mě, a kdyby měl jinou, tak by si nenechával v mobilu fotky, zametal by za sebou stopy. Omlouval se, sliboval hory doly, že toho nechá, že si klidně změní číslo, aby se mu žádná z těch žen už nikdo nemohla dovolat.

Nakonec jsme se udobřili. Jenže já mu stejně moc nevěřím. Udělal to jednou, udělá to podruhé. Nevím, co mám dělat. Za vším, co mi řekne, hledám něco jiného.

Dita

Názor odborníka: Má partner důvod k nespokojenosti?

Vážená Dito, soucítím s vámi a s vaší obtížnou situací, rozumím, že najít „partnera snů“ a potom pomalu objevovat střípky, které tento obrázek narušují, není vůbec snadné. Co když pravdu opravdu nemluví a prostě se to pokouší vést na více frontách? Je také skutečností, že někdy se náhody opravdu tak „spiknou“, že i naprosto nevinný člověk, čistý jako lilie, může vypadat jako neschopný, záletník nebo zloděj. Má váš partner třeba i důvod hledat rozptýlení mimo partnerský vztah? Nemůže mu něco ve vztahu chybět? Můžete se o tom třeba bavit, zkusit to odhadnout nebo mu to nabídnout? Kde jsou hranice toho, co byste byla ochotná ve vztahu snést?

Přeji mnoho štěstí v partnerském vztahu, ať se současným partnerem nebo s někým jiným.

Stanislava Ševčíková, Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1723