Příběh Lenky: Bývalá manželka mého přítele vydírá

Když jsem Pavla poznala, byl ještě ženatý, ale s manželkou už měli zažádáno o rozvod. Osobně jeho bývalou ženu neznám, ale podle toho, co jsem o ní slyšela (od Pavla ne, všechno mi řekla jeho sestra), a také podle toho, jak se teď chová, divím se, že s ní vydržel tak dlouho. Pavel je o dvanáct let starší než já a kromě osmiletého syna má ještě dvacetiletou dceru, která už ale žije s přítelem a vydělává si.

Rozmazlená manželka

Pavel o mně nechtěl své ženě říct, dokud nebudou rozvedeni. Moc dobře věděl, že by mu dělala problémy. Ona je totiž hodně nevyrovnaný člověk, taková hysterka. Někdy se dokáže chovat jako rozmazlené dítě, které musí mít vše, na co si vzpomene. A Pavel to dobře za roky, které s ní prožil, poznal. Věděl, že kdyby se o mně ještě před rozvodem dozvěděla, natruc by ho protahovala.

Žádost totiž podal on. Měl už plné zuby jejího chování. Je totiž hrozně náročná, do práce prakticky nikdy nechodila. S dcerou byla doma deset let, pak pracovala jen na poloviční úvazek a nakonec si prosadila, že chce ještě jedno dítě. Ovšem v té době už jim to moc neklapalo. Pavel ale chtěl rodinu udržet a souhlasil, tak se narodil Pavlík, se kterým jeho bývalka byla doma až do rozvodu. Teď prý nějakou práci má, ale hlavně tahá peníze z Pavla.

Pavel má vlastní dobře fungující rodinnou firmu, je společník svého otce. Mohl si tak dovolit živit rodinu jen ze svého příjmu. A jeho žena toho pochopitelně hodně využívala. Jenže neznala míru, peníze dokázala rozhazovat za blbosti a prý si našla i milence, za kterého všechno platila. Doma pak Pavlovi vyčítala, že ji nechává pořád samotnou. Neviděla, že on musí vydělávat, aby se všichni měli dobře.

Problematický rozvod

Jednoho dne mu došla trpělivost a podal žádost o rozvod. Táhl se docela dlouho. Jeho exmanželka měla velké nároky na majetek, alimenty a podobně. Pavel už měl mě a chtěl mít rozvod za sebou. Přistoupil na její požadavky, hlavně ale chtěl být co nejčastěji se synem. Má ho moc rád, Pavlík je opravdu fajn. Pavel věděl, že by jeho bývalá žena mohla dělat problémy, kluka mu nedávat, pomlouvat ho před ním, proto souhlasil se vším, co si nadiktovala.

Zpočátku to fungovalo docela dobře. Pavel si malého bral každý druhý víkend. Je to milý kluk, byla jsem moc ráda, že je s námi. Navíc vidím, jaký je Pavel skvělý táta a těším se, až budeme mít jednou i takového syna my dva.

Peníze, nebo dítě

Jenže časem se začalo všechno komplikovat. Pavlova exmanželka pochopila, jak je Pavlík s námi spokojený, jak k nám rád jezdí, a začala Pavla vydírat. Pochopitelně jak jinak než přes peníze. Požaduje větší alimenty, zaplatit Pavlíkovi školu v přírodě, pak také že kroužky stojí hodně, kluk ze všeho vyroste, musí mu stále kupovat nové oblečení. Dokonce se nestydí požadovat po Pavlovi, aby jí přispěl na novou pračku a na letní dovolenou. Chce jet s malým na měsíc k moři, protože je Pavlík alergik a moře mu udělá dobře.

Pavel zpočátku neřekl ani slovo a platil. Já jsem byla zticha, vím, jak má malého rád. Když už toho ale bylo příliš, ozvala jsem se a Pavel mi řekl, že se bojí, že by o kluka mohl přijít, že by mu ho nedávala. To mi přišlo jako nesmysl a donutila jsem ho, aby jednou na její další požadavek nepřistoupil. A Pavel měl pravdu, najednou přitvrdila a Pavlíka jsme pak měsíc neviděli. Prý byl nemocný.

Od té doby se Pavel bojí jí nevyhovět. Doma se kvůli tomu stále hádáme. Už mám plné zuby jeho bývalé ženy. Nic jí není svaté, vůbec se netají tím, že nás má v hrsti. Pavlovi dokonce řekla, že jestli nebude platit, ona se postará o to, aby kluka neviděl. I kdyby jí to soud nařídil, je mi jasné, že bude Pavlíka proti tátovi a mně očkovat. A to Pavel nechce, nechce, aby jeho syn vyrůstal bez táty a dokonce s nenávistí v srdci. To radši bude skákat, jak ona píská.

Ale co já? Jak k tomu přijdu? Někdy mám chuť se sbalit a od Pavla utéct. Jenže ho mám ráda a vím, že je vlastně chudák.

Lenka

Názor odborníka: Věříte na zázraky?

Dobrý den, Lenko, píšete, že bývalá manželka vašeho současného partnera vydírá a vyjmenovala jste aktivity, které po něm požaduje platit. Co přesně je pro vás „příliš“? Zdají se vám nároky bývalé manželky přehnané vzhledem k možnostem vašeho partnera a vaší nové rodiny? Omezují vás osobně nějak nároky bývalé manželky? Zhoršila se vaše životní úroveň? Máte stále méně času na sebe navzájem? Napadá mě, jaký postoj má ke všemu váš partner Pavel? Má nějakou hranici, kam už dále nechce jít, podobně jako tehdy v případě rozvodu? Jaké má celkově plány, s vámi a novou rodinou a se svými dětmi z předchozího vztahu, konkrétně s Pavlíkem? A co osmiletý Pavlík? Co chce on? Jde to vůbec, aby se samostatný kluk nechal „naočkovat“ proti tátovi? Bylo nějaké období, kdy se s bývalou manželkou dalo hovořit? Je možné si společně otevřeně o věcech pohovořit?

A když bych se vás zeptala, zda věříte na zázraky? Pokud ano, když by se vám v rukou objevila kouzelnická hůlka a mohla něco změnit, co by to bylo? Je možné to realizovat? Pokud ano, přeji mnoho zdaru a hodně povedených a spokojených dnů a okamžiků.

Stanislava Ševčíková, Psychologie.cz

