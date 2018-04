Příběh Báry: Nevím, který z mých otců mě má odvést k oltáři

Jsem jedináček. Táta je bohém, rocker, věčně bez peněz a s hlavou v oblacích. Před revolucí pracoval v televizi jako osvětlovač, ale po většinu času ho zaměstnávalo hraní s kapelou po různých zábavách a klubech. V jednom z nich se seznámil s mámou.

Maminka pochází z prostředí "na úrovni", byla vždy přísně vedená, její rodiče kladli důraz na vzdělání. Mamka se jim nikdy nevzpouzela, byla poslušná dcera a na přání rodičů vystudovala gymnázium, pak medicínu a stala se oční lékařkou. Seznámení s tátou byla prý velká náhoda. S kamarádkou z koleje navštívily klub, kde táta hrál. O přestávce do sebe vrazili u baru a bylo. Táta je světák, máma byla nesmělá a nezkušená a táta ji prostě ukecal. Začali spolu randit a následkem jedné společné noci jsem byla já.

Rodiče se rozvedli, když mi bylo osm

Maminka si svatbu prosadila proti vůli svých rodičů, kteří pochopitelně dobře věděli, že její manželství je velký omyl. Co si pamatuji, naši se neustále hádali, máma tátovi vyčítala, že není schopen si najít pořádnou práci, jen se tahá s kamarády po barech a klubech, věčně není doma. A když je, tak si většinou jen brnká na kytaru a všechno je pak na ní. Hrozně mě svými výčitkami štvala, protože já tátu milovala. Na mě měl čas vždy a těch blbostí, co jsme se spolu navyváděli.

Dnes s odstupem času ale vím, že mamka měla pravdu. Život s tátou musel být velice náročný. Když mi bylo osm, naši se rozvedli. Mamka se na nějakém semináři očních lékařů seznámila se svým druhým mužem. Rozvod proběhl naprosto bez komplikací (táta se mi jednou svěřil, že rozchod s mámou bral jako vysvobození) a brzy byla další svatba.

Mám dva otce

Mámin druhý muž Radek se stal mým novým otcem. Zpočátku jsem se hodně bránila se s ním vůbec bavit, ale brzy si mě získal, je pravým opakem mého táty, milý, klidný a vyrovnaný člověk. Od prvních chvil, které jsme spolu trávili pod jednou střechou, mi dával najevo své přátelství a lásku. Doma se úplně změnila atmosféra, skončily věčné hádky, máma byla jako vyměněná. Radek se brzy pro mě stal druhým tátou a já ho tak i oslovuji.

Se svým vlastním tátou jsem se vídala docela často, nikdy o mě neztratil zájem. A vídáme se stále. Dodnes bydlí sám v garsonce a jeho životní styl se prakticky nezměnil. Pořád vystupuje s kapelou a stále žije svůj život bohéma. Mám ho moc ráda, pro mě to je nejlepší táta na světě. Ovšem maminka se s ním od rozvodu prakticky neviděla. Jednou mi řekla, že kdyby nebylo mě, tak by do smrti litovala těch několika let strávených s ním.

Budu se vdávat

Já jsem na přání mámy a Radka vystudovala medicínu a společně s nimi pracuji v rodinné oční klinice, kterou založili. Už skoro dva roky bydlím se svým přítelem Petrem a čekáme dítě. Za měsíc bude svatba. Moje máma svatbou úplně žije, prožívá ji snad víc než já.

Zároveň počítá s tím, že Radek mě povede k oltáři. Když jsem jí řekla, že si ho samozřejmě moc vážím a beru ho jako svého otce, přeci jen chci, aby mě k oltáři vedl vlastní táta. Matka o tom ale nechce ani slyšet, se sebezapřením připustila, že otec bude na svatbě jako jeden z hostů, ale na to, že by mě předal ženichovi, prý musím zapomenout.

Začínám z toho být docela zoufalá, Petr není schopen mi poradit, asi by upřednostnil Radka. A kamarádky mi zase radí, ať se na všechny vykašlu a jdu sama jen s družičkami. Je mi jasné, že ať se rozhodnu jakkoliv, vždycky někoho naštvu.

Poraďte mi prosím.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 2439