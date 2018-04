Příběh Alice: Přítel si z našeho vztahu dělá před kamarády legraci

S Matějem mě seznámila kamarádka. Její přítel je Matějův nejlepší kamarád. Dala nás dohromady na oslavě svých narozenin a my si s Matějem hned padli do oka. V té době jsme ani jeden s nikým nechodili, takže nic nebránilo tomu začít chodit spolu.

Matěj je muž dvou tváří

Přítel mě na první pohled zaujal tím, jak je slušný, milý a pozorný. Když jsme spolu sami dva, nebo když jsme u mých či jeho rodičů, chová se naprosto skvěle. Moje máma je jím naprosto nadšená. Jak měla vždycky problém s mými předchozími známostmi a říkala mi, že mám na všechno dost času, hlavně ať nemám děti do třicítky, tak za Matěje by mě provdala hned. Je pravda, že on to s ní opravdu umí.

Jenže jakmile jsme spolu například v restauraci s přáteli, tak se chová naprosto jinak. Když jdeme jen sami dva na večeři do restaurace, vezme mě několikrát za ruku, chová se mile, usmívá se, mluví spisovně. Když ale přijdeme mezi jeho kamarády, stane se z něj hospodský pijan. Nemyslím tím, že by hodně pil, ale jeho chování je takové. Mluví sprostě, je celý takový obhroublý. Ze mě si kolikrát dělá legraci, má na mě dvojsmyslné narážky, nechá kamarády, aby si z našeho vztahu i ze mě utahovali.

I moje kamarádka, která nás seznámila a se svým přítelem občas mezi tyto lidi chodí, mi říkala, že když je s nimi Matěj beze mě, tak se vůbec nebrání (naopak si sám dělá legraci), když kluci do něho a do mě šijí. Prý se nerozpakuje občas pustit i něco z našeho milostného života.

Párkrát jsem zažila, když jsme byli spolu sami, že kamarádům zapřel, proč třeba nepřišel za nimi na nějakou akci. Nikdy nepřizná, že to bylo kvůli mně, že jsme třeba byli někde v kině, nebo že zůstal u mě doma přes noc, že jsme si udělali pěkný večer. Vždycky se vymluví, že třeba musel zůstat déle v práci, nebo že měl jinou akci, nikdy neřekne na rovinu, že byl se svou přítelkyní.

Prý se musí takto chovat, jinak by se ztrapnil

Samozřejmě, že jeho chování se mi vůbec nelíbí. Ptala jsem se ho, proč se takhle chová, proč mě zapírá, proč si z našeho vztahu dělá legraci. On mi na to odpověděl, že to pochopitelně nemyslí vážně. Že se tak chovat musí, jinak by s nimi nevydržel.

Nemá prý náladu na nějaké řeči svých kamarádů o tom, že je pod pantoflem, že si ho nějaká ženská omotala kolem prstu. Takhle si prý utahují z Milana, přítele mé kamarádky, která nás seznámila. A on to klidně snáší. To Matěj nikdy připustit nemůže. On má mezi přáteli nějaké postavení a rozhodně na tom nemíní nic měnit.

Vždyť ho přeci znám, vždyť vím, jaký je doopravdy. Miluje mě, udělal by pro mě všechno na světě, nikdy by mi neublížil. Chce se mnou žít a jednou i založit rodinu. Jenže pro mě je jeho chování naprosto nepochopitelné, i když mi líčí všechny svoje důvody, mě nepřesvědčí. Nemohu se s tím prostě srovnat. Nechápu, jak se může chovat jinak se mnou a jinak, když je ve společnosti svých kamarádů. Připadám si vždycky tak uboze, jako naprostá nula.

To, že bychom mohli začít bydlet spolu, byl Matějův nápad. V první chvíli jsem byla nadšená, ale když o tom čím dál víc přemýšlím, tak mi to jako skvělý nápad nepřipadá. Matěje opravdu miluji, ale v našem vztahu mám prostě velký stín a tím je jeho chování, když je s přáteli. Mám sto chutí dát mu ultimátum, pokud se nezmění, já s ním žít nebudu. Jenže začínat takhle náš společný život? Je to fér? On se ale taky úplně fér nechová…

Alice

Názor odborníka: Promluvte s partnerem

Alice, v prvé řadě bych na vašem místě společné bydlení ještě zvážila, případně odložila. Takovéto kroky by se nikdy neměly uspěchat, navíc když ve vzduchu visí problém.

Při čtení vašeho příběhu se mi postupně vybavovaly zážitky mých kamarádek. Často popisovaly ten samý problém. Doma miláček, ve společnosti hrubián, který to vysvětluje tím, že před kamarády nemůže "ztratit tvář". Můžeme z toho tedy vyvodit, že je to zřejmě jistý rys vyskytující se u určitého typu silnějšího pohlaví. Tito muži nás mají zřejmě opravdu rádi, nechtějí nás zraňovat, jen mají pocit, že přiznání citů by je poškodilo před kamarády. Co však dělat, když nám to nevyhovuje?

Můžeme se s tím smířit a věřit, že nás má opravdu rád a že to dělá pouze na efekt. Takových nás ale bude zřejmě málo. Další variantou je vážná rozmluva, kterou bych vám Alice doporučovala, protože cítím, že vám na vašem vztahu záleží. Pokuste se vašemu partnerovi opětovně vysvětlit, že vás to trápí, že se cítíte v takových situacích špatně a že to zřejmě dále nemůžete tolerovat.

Věřím, že pokud vás má opravdu rád a chce s vámi žít, tak se s tím pokusí něco udělat. Pokud by to nepochopil? Doporučuji to nenásilně zkoušet dále, oni jsou muži někdy nechápaví. Držím vám palce, ať se to povede.

Dominika Večerková, Psychologie.cz

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 2341