Příběh Majky: Má tchyně je tak hodná, až jí mám plné zuby

Kamarádky mi mou "skvělou" tchyni závidějí a nechápou, v čem je problém. Ony samy se potýkají s naprosto opačnými problémy, kdy s matkami svých partnerů neustále svádějí boje, hádají se a navzájem se pomlouvají.

Manžel je jedináček starších rodičů

Se svým mužem Radimem jsem se seznámila zhruba před třemi roky, je o dva roky starší než já. Celý život bydlí v domě, ve kterém vyrůstal. Jeho rodiče ho zdědili po staré pratetě a kompletně zrekonstruovali. Domek je to velmi útulný, s krásnou velkou zahradou. Já mám vlastní byt 2+1, který jsem si koupila společně se svým předchozím partnerem na hypotéku. Po rozchodu jsem ho vyplatila a byt splácím sama.

Radimovi rodiče už ani nedoufali, že se jim podaří mít dítě. Nakonec to vyšlo, matce v té době bylo už skoro 40 let. Jak mi Radim vyprávěl, neměl to s rodiči jednoduché, hodně se o něho báli, protože věděli, že jiné dítě mít nebudou, navíc byli skoro o generaci starší než rodiče jeho spolužáků a tím pádem i z Radimova pohledu dost nemoderní. Byli (a vlastně tchyně je stále) jak ze staré školy. Tatínka jsem už nepoznala, zemřel rok před tím, než jsme se seznámili.

S Radimem jsme chodili přes rok, když jsem otěhotněla. Vzali jsme se a já počítala s tím, že budeme bydlet u mě. Ale Radim navrhl, že v domku to pro nás bude pohodlnější, navíc tam bude i babička, která nám ráda se vším pomůže a pro dítě to taky bude mnohem lepší už kvůli velké zahradě. Ani mě nemusel dlouho přemlouvat, s tchyní jsem si rozuměla a taky jsem mohla svůj byt pronajmout a trochu si ulevit od splácení. O tom, že bych byt prodala, jsem vůbec neuvažovala a dnes jsem tomu opravdu ráda.

Život jako v bavlnce

K matce jsme se nastěhovali hned po svatbě. Máme vlastní velký dvoupokojový byt i s kuchyní. Babička má druhý stejně velký. Rodiče to kdysi zrekonstruovali na dva byty, odjakživa chtěli, aby jednou jejich dítě žilo s nimi a mělo vlastní soukromí.

Zpočátku jsem byla nadšená z toho, jak se o nás Radimova maminka stará. Až pomalu do porodu jsem chodila do práce a doma jsem měla veškerý servis. Tchyně nám vařila, pekla a pomáhala s domácností. Na to, že jí je přes sedmdesát, je velmi vitální. Nechtěla jsem ji nijak zneužívat, ale ona byla tak nadšená, že se může o nás starat. Byla to pro mě opravdu úleva přijít z práce a mít hotovou večeři, utřený prach, vyžehlené prádlo, že mi ani nedocházelo, jak nás postupně začala ovládat.

Pak se mi narodila Mařenka a matčina péče se zmnohonásobila. Neustále ji mám za zadkem, je tak strašně ochotná a hodná, že nemám srdce ji vyhodit, říct jí, že žádnou pomoc nepotřebuji, že mám všeho dost, že mi nemusí nic kupovat, že prostě chci být taky někdy sama a udělat si to po svém, že se chci o své dítě a domácnost starat bez její pomoci a tak podobně.

Každý den ráno máme nachystanou snídani, ona je připravená, jak se bude starat o malou, abych si odpočinula, nebo si dělala něco svého. Byly pochopitelně chvíle, kdy mi třeba nebylo dobře, nebo jsem byla nevyspalá, a tak byla jsem ráda, že si ji na chvilku vezme k sobě, jenže ona ji chce mít neustále. Už mi to opravdu všechno leze na nervy.

S Radimem i kolikrát nemáme kousek soukromí, protože je u nás pečená vařená. Jenže Radimovi to vůbec nevadí. On je na to vlastně zvyklý, maminka mu odmalička podstrojovala a tohle je pro něj naprosto běžná situace. Proto vůbec nechápe, co mi vadí. Prý mám být ráda, že máme takový servis a maminka je šťastná a naše dítě je šťastné, protože má babičku, která by za něj i dýchala. I pro nás je to prý lepší, protože nejsme uhonění jako jiní lidé, kteří mají malé děti. Podtrženo, sečteno, máme se skvěle.

A je to. Co si vlastně stěžuji? Z jeho pohledu se máme opravdu skvěle. Jenže já už to dlouho nevydržím.

Majka

Názor odborníka: Promluvte si s tchyní

Dobrý den, Majko, rozumím vám, že jste za daného stavu nespokojená. Tak, jak to líčíte, nemáte prakticky žádné soukromí a máte jen omezenou možnost rozhodovat se o tom, jak povedete domácnost, jak budete vychovávat dcerku, co budete nakupovat, dokonce ani o tom, co budete snídat. Na druhou stranu, docela dlouhou dobu podle tohoto modelu fungujete. Zpočátku vám to dokonce vyhovovalo. A v tom je právě svízel. Protože teď chcete měnit pravidla v průběhu hry. A to je vždy obtížné a dost možná to nepůjde lehce. Ale vaším prvním krokem by mělo být to, že si se svou tchyní promluvíte a zkusíte jí vysvětlit, co vám vadí. Ještě bych vám rád poradil, abyste si kromě toho, co nechcete, rozmyslela, jak byste chtěla, aby to bylo. Držím vám palce,

Pavel Král, Psychologie.cz

