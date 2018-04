Příběh Dany: Syn má dva paralelní vztahy, před dívkami je mi trapně

Už delší dobu udržuje dvě známosti a vůbec ho netrápí, že dívky podvádí. Jenže já se před nimi cítím velmi trapně.

Syn měl vážnou známost

Když bylo Vaškovi 25 let, poznal svou velkou lásku Magdu. Chodili spolu zhruba rok a pak nám ji teprve přivedl ukázat. Magda se nám zalíbila na první pohled. Milá, usměvavá, moc hezká a pracovitá dívka. Netrvalo dlouho a s manželem jsme oběma nabídli, jestli by s námi nechtěli bydlet. Vašek si celé horní patro našeho domku zrekonstruoval na samostatný třípokojový byt, takže nic nebránilo tomu, aby v něm mladí mohli žít sami. Hlavně pro Magdu to mělo své výhody, nemusela se o sporák dělit s budoucí tchyní.

S manželem jsme prožívali nádherné období. Magdu jsme si moc oblíbili a těšili jsme se na vnoučata. Jenže naše společné bydlení trvalo zhruba dva roky, když manžel dostal těžký infarkt, ze kterého se už nevzpamatoval. Bylo to hrozné období, Magda s Vaškem mi byli velkou oporou.

Ovšem, jak se říká, katastrofy nikdy nepřicházejí samy. Další na řadě byl rozchod Vaška a Magdy. Dodnes nevím, co se mezi nimi stalo. Jednoho dne se Magda objevila u mě v kuchyni, že prý odchází. Nezmohla jsem se na slovo, nechala jsem ji odejít. Nejspíš jsem nevěřila, že je to opravdu definitivní, že ji už nikdy neuvidím. Dodnes si vyčítám, proč jsem se do toho nějakým způsobem nevložila. Vaškovi rozchod s Magdou zlomil srdce.

Vašek střídal jednu dívku za druhou

Doufala jsem, že se Vašek časem vzpamatuje a k nám domů se opět vrátí pohoda a klid. Bohužel doufala jsem marně. Vašek se změnil. Tvrdil mi, že už nikdy nechce žádnou ženskou ani vidět, nezajímá ho žádný vztah. Všechny jsou prý stejné a on jim ukáže. Byla to hodně silná slova, ale chápala jsem ho. Mluvilo z něj zklamání a já věřila, že ho rozchod s Magdou časem přebolí.

Bohužel dodnes tomu tak není. Vašek nezůstal sám, jenže známosti střídal jak ponožky. Alespoň měl tu slušnost, že mě s těmi dívkami neobtěžoval. Občas si nějakou přivedl domů, ale na noc nikdy nezůstala. To trvalo několik měsíců. Pak se Vašek objevil s Ivankou. Představil mi ji a já tak nějak cítila, že se možná vše v dobré obrací. Najednou k nám domů chodil jen s Ivankou, mluvil stále jen o ní. Když jsem se ho zeptala, jestli to s ní myslí vážně, tak jen tak přikývl, ale bavit se dál nechtěl. Ivana je také milá dívka, ale Magda to není. U ní už bych nějaké ty chyby našla, ale zakázala jsem si jim do vztahu mluvit.

Syn mi představil dvě dívky

Asi po půl roce známosti s Ivanou přivedl Vašek domů Hanku. Opět mi ji představil, že je to jeho přítelkyně a tím to skončilo. Když slečna odešla, zeptala jsem se ho, co je s Ivanou, kam se poděla, proč mi neřekl, že už s ní není. Vašek mi řekl, že se s ní nerozešel, ale že má prostě teď dvě známosti. A že si to zařídí tak, aby mohl chodit s oběma. Domů si stejně žádnou nemíní nastěhovat, tak co. Je mu prý dobře jak s Ivanou, tak s Hankou, tak proč by se měl některé z nich vzdát.

Když jsem se ho zeptala, co na to říkají obě dívky, že mají konkurenci, zasmál se, že není blbec, aby je navzájem představoval. A že doufá, že jim to neprozradím ani já.

Už několik měsíců se tak u nás střídají dvě dívky, Vašek je spokojený, a jak se zdá, obě děvčata také. Když ale vidím, jak na něm visí zamilovanými pohledy, je mi nevýslovně trapně, za svého syna se před nimi stydím.

Dana

Názor odborníka: Synovo chování schvalovat nemusíte

Milá Dano, z vašeho dotazu je zřejmé, že vám je synovo chování k přítelkyním nepříjemné. To je však široký pojem. Zkuste se sama sebe zeptat, co konkrétně vás na synově chování znepokojuje nejvíc. Zde je to například to, že syn přítelkyně podvádí, že vás do této "hry" s přítelkyněmi zapojuje, že nemá dle vás trvalý a spokojený vztah, že se navrátil k Magdě, která vám velmi vyhovovala, že se cítíte být sama a přála byste si, aby syn již založil rodinu a měl vlastní děti apod. Pokud rozklíčujete, co konkrétně vám vadí, je pak možné se synem na tomto témata lépe pohovořit. Napadá mě, že syn třeba o vašich pocitech trapnosti a studu nemusí ani vědět.

Přemýšlím také nad tím, jak máte se synem nastavená pravidla a hranice společného soužití. Pokud žije syn u vás (i když zde má samostatné patro), určitě by měl (stejně jako vy) dodržovat nějakou společně ustanovenou dohodu o tomto soužití. Pokud by vám tedy například vadilo, to že si obě přítelkyně vodí domu, dejte mu to najevo a zkuste společně navrhnout jiné řešení (např. že se s dívkami bude setkávat jinde, že tam nebudou zůstávat přes noc, nebude vám je představovat apod.).

Myslím, že je zcela normální, že rodiče nemusí schvalovat veškeré chování svých dospělých dětí. Rozdíl však vnímám v tom, pokud spolu rodiče a dospělé děti bydlí nebo pokud žijí odděleně. Společné bydlení může mít určitě řadu výhod, ale zároveň i nevýhod, spočívajících například i v tom, že na sebe mohou narážet jejich rozdílné názory na to, jak by měl jejich život vypadat.

Marie Kovářová, Psychologie.cz

