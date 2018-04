Příběh Lindy: Přítel má rád sex, já milování. Asi se nikdy neshodneme

Bavíme se jen o dítěti, co je potřeba v domácnosti udělat, co nakoupit, samé praktické záležitosti, partnerské švitoření žádné.

Přítel je chladný

V prvním vztahu, který trval tři roky, nám to fungovalo fantasticky, hlavně v sexu a vůbec v celé citové oblasti, byl to nádherný romantický vztah. Jenže přítel byl velmi nepraktický pro běžný život, rozešli jsme se v počátku zařizování společného bydlení.

Můj současný partner měl přede mnou pět sexuálních partnerek, z toho poslední vztah trval dva a půl roku, ostatní jen několik týdnů nebo měsíců. Máme společné zájmy, hodnoty, partnera si vážím pro mnoho věcí – je kutil, má rád děti a umí to s nimi, nemá nešvary, jako je alkohol, cigarety apod.

První měsíc vztahu, než jsme se pomilovali, byl nádherný. Měl o mě velký zájem, jenže už na naší první dovolené po třech měsících jsem zažila muka. Choval se ke mně chladně, neměl zájem se milovat a tak to pokračovalo i další měsíce. Dělilo nás asi 30 kilometrů, takže jsme se viděli většinou o víkendech a občas i přes týden.

Nechtěl se se mnou líbat, dotýkat se mě, upřednostňoval chladný sex bez emocí, a to jen někdy, často se chtěl večer raději dívat na film. Snažila jsem se s ním o tom, co mě trápí, mluvit, ale mluvila a ptala jsem se jen já, on mi nic neříkal, neodpovídal. Uvažovala jsem i o rozchodu, ale věřila jsem a doufala, že se vztah urovná a zlepší. Že přestane být apatický, bez zájmu a že mu nebudu lhostejná.

Ublížila mu expřítelkyně

Až asi za dva roky jsem se od něj dozvěděla, že v posledním vztahu mu bývalá partnerka ublížila a on si potřeboval získat moji důvěru. Já jsem ovšem jeho důvěru poslední dobou ztratila. Také jsem zjistila, že jeho rodiče se před dětmi nikdy nepolíbili, nepohladili. Já jsem naopak z rodiny, kde se k sobě chováme vřele.

Mrzí mě, že náš syn asi nebude mít dobrý vzor pro partnerský vztah. Já jsem poměrně náruživá, mám ráda kvalitní milování, tedy neuspěchané, s líbáním, s experimentováním, mám ráda erotické povídání a těšení se. Ale partner nikdy nic nenavrhne.

V předchozím vztahu jsem byla často i ta aktivní, zahajující, protože jsem o sebe cítila velký zájem, oba jsme si dokázali dělat často pěkné chvíle, uměli jsme se jen tak mazlit a líbat, aniž bychom měli pohlavní styk. To jsem v tomto vztahu skoro nezažila. Jsem frustrovaná, unavená, ublížená, často pláču, špatně spím, a když se ke mně po dlouhé době partner přitulí, tak je mi to nepříjemné, po rychlém milování jsem neuspokojená a hlavou se mi honí, co bych chtěla, co mám ráda, ale nemůžu to mít.

Nežijeme spolu, ale vedle sebe

Přestože jsme se na toto téma mnohokrát bavili z mého popudu, třeba jak mě lépe dráždit, že bych se chtěla u milování i trochu líbat, nic se nezlepšilo. On nemá takovou potřebu se dotýkat, stačí mu těch 15 minut styku. Jako by měl pořád kolem sebe zeď. Žijeme vedle sebe, ne spolu. Já jsem se teď zatvrdila a nedokážu od něj nic přijmout. Tolik bych chtěla být milovaná, milovat se, ale vůbec mi to nejde. Hned mi v hlavě naskočí všechny křivdy, kdy jsem o dotek musela pomalu poprosit. Dříve jsem spíše já pořád dávala, ale brzy to vyčerpá, když to není vzájemné.

Domnívám se, že z jeho strany je to vztah z rozumu, ne z lásky. Po tom, jak se ke mně choval a chová, si myslím, že mě nikdy nemiloval, doufám, že mě má aspoň rád. Zřejmě to neumí dávat tolik najevo. Moc se v něm nevyznám. Je to pomalý, flegmatický člověk, já jsem spíše živelnější, rychlejší. Nevím, jak dál, jak přistupovat k našim odlišnostem, jak vztah nějak upevnit a zkvalitnit. Vždy mi přišlo, že na vztahu se snažím pracovat já, jemu je všechno jedno.

Milujeme se jednou za dva měsíce

Dříve jsme se milovali párkrát do měsíce, letos za osm měsíců jen čtyřikrát. Když dříve nastala pauza pár dní nebo dokonce dva nebo tři týdny, málem mě to vyděsilo. Nyní je interval dva až tři měsíce. V předchozím vztahu jsme se milovali každý večer, často i víckrát denně, a to i poslední dny před rozchodem.

Partner má rád sex, já milování. V tom vidím náš velký problém. Stojím o nějaký kompromis, ale nedaří se nám to. Nemůžu si pomoci, ale čím je to s naším vztahem horší, tím více myslím na předchozí skvělé partnerství, a je mi ještě hůře. Před třemi měsíci k tříletému výročí mě požádal o ruku, dostala jsem kytku a prstýnek. Nedokázala jsem mu odpovědět, jestli bychom příští rok měli svatbu. Nedokážu si to vůbec představit, a to jsem se na svatbu dříve těšila.

Poslední dobou se necítím dobře, takže je to na mně hodně vidět, jsem velmi smutná. Také si zatím nedokážu představit, že bychom měli brzy druhé dítě, chtěli jsme mít po dvou třech letech další…

Nedokážu si představit milování jen za účelem plození, bez rozkoše, slasti a hravosti.Linda

Názor odborníka:

Milá Lindo, když jsem četla váš příběh, neuměla jsem si moc vysvětlit, proč jste se vlastně rozešla se svým prvním přítelem. Vztah působil funkčně - alespoň z vašeho popisu.

Aktuální vztah je, zda se, od začátku dost komplikovaný. Nikdy jste spolu neměli to, co byste vlastně chtěla. Popravdě si nedokážu představit, že by to najednou mělo jít. Myslím, že je naivní doufat v to, že se to časem změní. Sex bývá ze začátku nejfrekventovanější a postupně se frekvence většinou snižuje a v dobrém případě kvalita zlepšuje. Vy jste opravdu neměli ideální začátek a bohužel se to ani časem nijak nezačalo vyvíjet k lepšímu. Velkou komplikaci, kterou v tom vnímám, je fakt, že máte dítě. Kdybyste ho neměli, zřejmě bych se nezdráhala vám napsat, ať to zabalíte. Takhle je to mnohem komplikovanější. Přesto ani dítě by asi nemělo být důvodem k tomu, abychom celý život trpěli. Přítel by měl vědět, že takhle žít nemůžete a nebudete.

Zkuste spolu zajít k párovému terapeutovi. Kdyby se to nemělo nikam pohnout, nevidím důvod k setrvání v takovém nespokojeném vztahu.Leona Dyrehauge, Psychologie.cz

