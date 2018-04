Příběh Jana: Setkání s první láskou po dvaceti letech mi změnilo život

Vím, že se chovám jak blázen, ale s tím, co teď prožívám, si nedokážu poradit. Je mi 42 let, jsem úspěšný a tzv. za vodou, ale citově jsem na dně a nevím, co mám dělat. Ve stejné situaci jsem byl už před mnoha lety, ale tenkrát jsem byl ještě hodně mladý a plný ideálů a předsevzetí. Navíc za mě rozhodli rodiče a já se podřídil. Teď jsem na rozhodování sám.

Slíbili jsme si věrnost

Se svou první láskou jsem se seznámil první školní den na střední škole. Bylo mi patnáct a poprvé v životě jsem se zamiloval. Byla krásná a mě si vůbec nevšímala. Kolem ní se motali všichni kluci ze třídy a ona z toho měla legraci.

Platonicky jsem ji miloval další dva roky. Viděli jsme se každý den, občas spolu i promluvili, ale já se moc styděl na to, abych ji pozval na rande. Bál jsem se odmítnutí, zvlášť když jsem viděl, že u ní nepochodili jiní borci. A tenkrát se asi poprvé probudila moje zarputilost a ctižádost. Rozhodl jsem se, že ji dostanu. Povedlo se. První rande sice bylo fiasko, koktal jsem, nevěděl, co říct, jak se chovat, ale Jitka byla moc milá a chápavá. Vydržela se mnou i druhé rande a pak už to šlo jako po másle. Zamilovaní až po uši jsme byli oba.

Chodili jsme spolu až do maturity. Já měl už odmalička nalinkovanou budoucnost od rodičů, oba úspěšní lékaři trvali na tom, že jejich jediný syn půjde v jejich šlépějích. Mě sice doktořina nelákala, ale měl jsem hlavu na matematiku, čísla, zajímal jsem se i o ekonomii, takže má budoucnost byla jasně daná. Vystuduji v Praze vysokou školu, táta mi zařídí stáže a jednou budu veleúspěšným manažerem.

Což o to, nic jsem proti tomu neměl, jenže byla tady Jitka a ta chtěla zůstat doma, další studia ji nelákala a už vůbec nechtěla odejít do Prahy. Spíš by se vdala a měla děti. Já byl tak zamilovaný, že bych na to i kývnul, ale rodiče mě tenkrát dost tvrdě srovnali. S Jitkou jsme si slíbili, že to zvládneme. Nezvládli jsme a zhruba po roce a půl byl konec. Jitka se dokonce brzy poté vdala a narodila se jí dvojčata.

Manželka a rodina

Vystudoval jsem, při studiích jsem si zařídil zajímavé stáže a dostal svou první nabídku. V současné době šéfuji vlastní úspěšné exportní firmě a mohu říct, že rodiče by na mě byli pyšní.

Horší to je v osobním životě. Před patnácti lety jsem se oženil. Zamilovaný jako kdysi do Jitky jsem nebyl, ale měl jsem ji rád, navíc otěhotněla, děti jsem chtěl vždycky, takže svatba byla logickým vyústěním našeho vztahu. Dnes máme děti dvě, holku a kluka a já je opravdu miluji. Jsou pro mě vším. I když na ně mám málo času, snažím se jim v těch chvílích, které spolu trávíme, maximálně věnovat.

S manželkou je to horší, náš vztah je takový nijaký. Už delší dobu spolu skoro nespíme, ale ani se nehádáme. Jsme k sobě takoví zdvořilí, jak dva známí žijící pod jednou střechou. Kvůli dětem jezdíme občas o víkendech společně na chatu, na výlety, v létě i v zimě na dovolenou. Ale jinak si žijeme každý po svém. O tom, že bychom se rozešli, jsem však nikdy neuvažoval.

Třídní sraz

Všechno se u mě změnilo loni na podzim, kdy jsme se konečně se spolužáky po víc jak dvaceti letech po maturitě sešli. Původně jsem myslel, že ani nikam nepojedu, ale zvědavost nakonec zvítězila. Také jsem tajně doufal, že potkám Jitku. Mnoho let jsme se neviděli, věděl jsem jen, že se rozvedla a že ve městě, kde jsme vyrůstali, má malou prosperující cukrárnu.

Setkání s Jitkou mě doslova dostalo do kolen. Byla ještě krásnější než kdysi. A já se podruhé zamiloval. Celý večer jsme strávili spolu, povídali jsme si, až si z nás spolužáci utahovali, že stará láska nerezaví. A měli pravdu. Od té doby se pravidelně stýkáme, voláme si, píšeme. Jitka je sama, děti už má velké.

Tak rád bych byl už jen s ní, ale je tady hodně překážek, které tomu brání. Moje firma, její cukrárna, moje žena a děti. Vůbec nevím, co mám dělat, svou ženu nemiluju, neměl bych problém od ní odejít, ale jsou tady děti, které by mi chyběly. A to ani nemluvím o penězích, které bych musel manželce vyplatit. Jenže vzdát se podruhé Jitky už nedokážu. Ona všechno chápe, netlačí na mě, ale je mi jasné, že jí časem role milenky bude vadit. Vadí to i mně.

Jan

Názor odbornice: Cloumá s Vámi hlas srdce

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážený Jane! Otázkou je, nakolik hraje roli vzpomínkový optimismus a lákání chuti dávno zapovězeného ovoce. K Jitce se vážou vzpomínky na období, kdy jste byl mladý a bezstarostný, což je doba, kdy vztah musí vypadat jinak než ve dvaačtyřiceti. Navíc máte se ženou dvě děti, které ideálně potřebují úplnou harmonickou rodinu. Obě ta přídavná jména jsou důležitá, pakliže by Vaše manželství bylo plné hádek a nenávisti, děti z něj rozhodně těžit nebudou. Avšak na takové drama to u vás doma rozhodně nevypadá. Cloumá s Vámi hlas srdce, na druhé straně je Vám poměrně jasné, že kontakt s dětmi by byl po rozvodu výrazně sporadičtější než doposud – a to i v případě střídavé výchovy.

Otázkou také je, jak a zda by děti Vaši novou partnerku přijaly, což by mohlo nový vztah zalitý sluncem dost zakalit. Je těžké být na takové rozhodování sám, doporučovala bych Vám obrátit se na některou z partnerských poraden, v Praze jejich seznam najdete na www.csspraha.cz, mimo Prahu na www.amrp.cz.

PhDr. Magdalena Dostálová

