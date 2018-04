Příběh Martina: Kamarádka mé ženy nám rozvrací manželství

S Věrkou jsme se poznali zhruba tři roky před svatbou. Byla to láska na první pohled. Mně bylo 24 let, Věrce o pět méně. Po roce jsme spolu začali žít, nejdříve v pronájmu, pak pár let po svatbě u rodičů a před osmi lety jsme si na hypotéku koupili vlastní byt.

Žena hodně dá na řeči kamarádek

Když se ohlédnu zpátky, tak musím říct, že žijeme ve spokojeném manželství. Máme se pořád rádi, děti jsou také fajn, dobře se učí a nejsou s nimi (zatím) žádné vážné problémy. Jsme zkrátka taková pohodová rodina. Ani netrpíme žádnou finanční nouzí. Já pracuji jako vedoucí servisu a Věra ve mzdové účtárně.

Jediné, co mě po celou dobu našeho manželství vytáčí, jsou ženiny kamarádky. Věrka totiž často dá na to, co říkají ostatní a podle toho se pak řídí. Má kolem sebe v práci jen ženský kolektiv, také se stále přátelí se dvěma spolužačkami ze střední školy. A pochopitelně s nimi řeší skoro všechno. Například jsem chtěl koupit myčku, v práci jsme dostali nějaké peníze navíc a já chtěl ženě udělat radost, že jí ušetřím práci. U nás doma myje nádobí hlavně ona, pokaždé u toho nadává, ale nikomu jinému to nesvěří, protože to nikdo jiný neumí tak dobře jako ona. Byla nadšená. Pak ale přišla druhý den z práce, a že prý holky říkaly, že myčka je blbost a že je zbytečná a tak podobně. Zkrátka úplně otočila, takže myčka se nekonala.

Podobných příkladů bych mohl dát další desítky. Věrka je už prostě taková, vždycky dá na to, co jí řeknou kamarádky. Nemá svůj vlastní názor. Občas je to ku prospěchu, když má jiný názor než já a kolegyně jí pak potvrdí, že mám pravdu, tak otočí a se mnou souhlasí.

Nová emancipovaná kolegyně

Už jsem si mockrát řekl, že Věrka je prostě taková a jiná nebude. Že se s tím musím smířit a přestat to řešit. Jinak je to úžasná ženská, skvělá máma, výborná hospodyně. Jenže před pár měsíci k Věře do práce nastoupila nová kolegyně. Extrémně nezávislá 35letá svobodná matka. Navíc je to i pěkná ženská. No a Věrka je z ní u vytržení. Každý den poslouchám, co Sabina řekla a co si Sabina myslí o tom a o tamtom a co Sabina udělala a podobně.

Po týdnu jsem měl milé Sabiny plné zuby. Jenže to jsem ještě netušil, co mě čeká. Moje žena se totiž začala řídit Sabininým příkladem i v oblasti vztahů. Najednou jí na mně začaly vadit věci, které jí dříve nevadily. Sabina ji vyloženě proti mně štve a Věra na ni hodně dá.

Doma mě nestále kritizuje, vadí jí, jak se oblékám, jak mluvím, co čtu, na co se dívám v televizi, že chodím s kamarády občas na pivo. Také se podle ní málo věnuji domácnosti i dětem. Nikdy nikam moc nechodila, jednou dvakrát do měsíce šla na víno s bývalými spolužačkami a občas po práci si skočila na hodinu s kolegyněmi na kafe. Jinak byla doma a věnovala se domácnosti a dětem. Vždycky říkala, že doma je nejspokojenější.

Poslední dobou, ale každou chvíli někam se Sabinou vyráží, začala se jinak oblékat a dokonce i jinak mluví. Moje Věrka, která nikdy neřekla sprosté slovo, jich má občas plnou pusu. Jsem z ní už docela nešťastný. Nikdy by mě nenapadlo, že se dokáže tak změnit. Jenže ona to nevidí, říká, že je pořád stejná, akorát pochopila, že nám doma dělala služku a tomu je prý konec. A před pár dny mi řekla, ať počítám s tím, že v létě pojede se Sabinou na týden k moři, jen ony dvě, má přece právo si odpočinout. Tak z toho se nemohu vzpamatovat, to není Věra, to je někdo jiný.

Už nevím, co mám dělat, bojím se, že to mezi námi špatně skončí. Sabina všechny chlapy hází do jednoho koše jako nepoužitelný póvl a pomalu ale jistě tím očkuje i Věrku.

Martin

Názor odborníka: Žena potřebuje slyšet nestranný názor

Vážený Martine, nabízí se schůzka se Sabinou, ale ta by mohla celé situaci jen přitížit. Vztah s manželkou může být odleskem mnoha příčin, ale skutečnou podstatu se z vašeho dotazu nedozvíme. Emancipace a hrubé chování jsou odlišné věci a vaše manželka, pokud je opravdu tak podmanivá, jak píšete, by potřebovala slyšet názor z úst nestranného člověka. Pokud ani poté nezíská nadhled a situace se nezlepší, navštivte společně odborníka. Vaše žena zřejmě často mění názory, je proto třeba využít toho pro harmonický chod vašeho vztahu při návštěvě poradce. Možná právě jemu nejvíce uvěří. Přeji vám hodně trpělivosti.

Zdeněk Krpoun, Psychologie.cz

