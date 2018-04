Příběh Karla: Bývalá přítelkyně mi dělá problémy v soukromí i v práci

S Janou jsem se poznal na jednom večírku, oslavě narozenin našeho společného kamaráda. Většina lidí tam byla v páru, jen několik, mezi nimi ona a já, byli bez protějšků. Slovo dalo slovo a i z nás se časem stal pár. Zpočátku jsme se jenom scházeli, po necelém roce jsme se domluvili na společném bydlení. Nastěhoval jsem se k ní, měla vlastní byt na hypotéku, já bydlel v pronájmu.

Kritizovala úplně všechno

Prvních pár měsíců jsme si jen užívali, bylo nám spolu dobře. Jenže pak jsem si začínal čím dál víc všímat, že Jana se mnou celkem dost manipuluje. Začala mi říkat, co mám dělat, jak se mám chovat. Když jsem chtěl jít někam bez ní, třeba s kolegy na pivo, vyčítala mi, že ji nechám samotnou. Mluvila mi i do toho, s kým se kamarádím, někteří mí přátelé jí nepřišli dost dobří, prý se s nimi jen zahazuji. Nebránila se ani kritizovat mou práci, prý mám navíc, proč jsem studoval, když se spokojím s tak malým platem.

Nikdy ale nic neřekla naplno, všechny svoje řeči zaobalila do příjemných slovíček, jako že to se mnou myslí dobře, že pro mě by bylo dobré a nejlepší, kdybych změnil práci, nebo kdybych se nenechal vláčet nespolehlivým kamarádem a tak podobně. A já jí na všechno skočil. Byl jsem zamilovaný, dokonce mi nějakou dobu imponovalo, jak je empatická a všímavá, že se mnou zabývá a snaží se mi pomoct najít pro mě to nejlepší.

Jenže pak přestřelila, začala kritizovat mou rodinu. Odmítala tam jezdit. Dokonce se o mé mámě vyjádřila, že je primitivní pavlačová drbna. Moje maminka je normální ženská, nikam daleko to na rozdíl od úspěšné Janiny matky nedotáhla, ale to neznamená, že je to nějaká nula, jak ji Jana také nazvala.

Konečně jsem prohlédl

Od té doby jsem se na ni už nedíval přes ty růžové brýle, už jsem si všímal, jaká je doopravdy. A co jsem si uvědomoval, mě od ní čím dál víc odtahovalo. Jana je hodně sebestředná, je přesvědčená, že jen ona ví, co je správné. Hodně ji zajímají peníze a úspěch. Myslela si, že se mnou bude moci manipulovat, vůbec jí nedošlo, že pomluvami ohledně mých přátel i rodiny to nakonec u mě prohraje.

Přestal jsem ji mít rád, dokonce se mi znechutila. Jednoho dne jsem jí řekl, že je mezi námi konec, řekl jsem jí i důvody, které mě k tomu vedou. Sbalil jsem si své věci a odstěhoval se ke kamarádovi. Ona mi ale nevěřila, myslela si, že mi jen něco přelétlo přes nos a že se po pár dnech vrátím. Vůbec nepochopila, co jsem jí řekl, co mi vadí. Vždyť ona neudělala nic špatného, chovala se přeci jako milující partnerka, která chce pro svého milého to nejlepší.

Škodí na všechny strany

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Už spolu nejsme měsíc, ona se ale s naším rozchodem stále nesmířila. Pochopila sice, že mě zpátky nedostane, ale pokoj mi ještě nedala. Od kamaráda jsem se odstěhoval do nového podnájmu a také jsem poznal fajn dívku. Jana všechno zjistila a není pomalu dne, abych se nedozvídal, kde všude o mně trousí pomluvy. Dokonce i vyhledala mou současnou přítelkyni a navykládala jí o mně spoustu nesmyslů.

Volá mým přátelům i kolegům do práce, píše jim e-maily, ve kterých jim tvrdí plno lží o tom, co jsem kdy o nich řekl. Zneužívá i důvěrností, které jsme spolu měli, na Facebook dala pár mých ne příliš lichotivých fotek s patřičným komentářem. Mnoho přátel je pochopitelně na mé straně, ale našli se i pochybovači a jeden nebo dva známí mě už dokonce zavrhli.

Mohl bych nad tím mávnout rukou, ať si dělá, co chce. Já jsem z našeho vztahu včas vycouval, mně je fajn, to ona je frustrovaná. Jenže ono to dost dobře nejde zavřít oči a dělat, že se nic neděje.

Karel

Názor odbornice: Budujte nový vztah

Vážený Karle! Měsíc po rozchodu mohou být emoce ještě velmi zjitřené. Rozchod by se dal přirovnat k bouři, která ve svém epicentru často velmi spolehlivě vše rozmetá, ale zasáhne občas i vzdálenější oblasti – Vaše širší sociální okolí, kamarády, kolegy. Někdy se širší vztahy následkem rozchodu i jaksi protřídí. Nyní je však velmi důležité, abyste sám nastavil hranice, za které Jana nemůže.

Sociální sítě umožňují blokaci či nahlášení nevhodného obsahu, stejně tak se můžete, kdyby Janiny telefonáty či e-maily Vašemu okolí neustávaly, obrátit na policii. Bezprostředně po rozchodu, jsou-li emoce vypjaté, nemívá valného účinku hovořit s expartnery o důvodech rozpadu vztahu. Často až uplynulý čas zhojí to nejpalčivější. Potom není vyloučené, že budete třeba i vy dva s Janou schopni klidné občasné komunikace.

Pokuste se nyní zaměřit na své zájmy, budujte nový vztah a udržujte si své hranice. Nikdo jiný to za Vás neudělá.

PhDr. Magdalena Dostálová

