Příběh Jardy: Bývalá manželka mi ničí nový vztah

Vyrostl jsem v dobře fungující rodině v láskyplném prostředí a stejně jsem chtěl žít jednou i já. Svou ženu jsem poznal ve třiceti, ona byla o dva roky mladší než já. Znali jsme se jen pár měsíců a chtěla se vdávat. Prý všechny kamarádky už jsou vdané a ona jediná ne.

Já se svatbou nepospíchal, nechtěl jsem nic uspěchat. Kolem mě se spíš všichni rozváděli a to jsem já rozhodně nechtěl zažít. Mým snem bylo klidné pohodové manželství s milou ženou a minimálně dvěma dětmi. Navíc jsme ani neměli kde bydlet. Chtěl jsem pro svou rodinu postavit dům a ještě jsme ani neměli pozemek.

Ale ukecala mě a po půl roce byla svatba. Z domu sešlo, nějakou dobu jsme bydleli u jejích rodičů, a když žena otěhotněla, zemřela její babička a my se přesunuli do jejího bytu. Ten jsme po pár letech vyměnili s jejími rodiči.

Moje žena byla docela fajn holka, když jsem si ji bral, nakonec jsem byl rád, že jsme svatbu neoddalovali. Rodinný život se mi líbil. Žena ani nepracovala, měla rizikové těhotenství, pak se starala o syna a po třech letech i o další dítě – dceru. Já je dokázal uživit.

Jenže postupně se začala měnit, nebo spíš projevovat její pravá povaha. Možná na to mělo vliv to, že byla pořád doma, že neměla moc příležitostí se odreagovat v práci, přijít na jiné myšlenky. Stýkala se akorát se svou matkou, což je drbna k pohledání. Dokázaly prodrbat kdekoho, roznášely klepy a večer, když jsem přišel z práce, zahrnovala jimi i mě. Když jsem to nechtěl poslouchat, urazila se a nemluvila. Ona je hrozně náladová.

Doufal jsem, že se změní, až půjde do práce. Ale bylo to úplně stejné, ne-li horší. Žena pracovala na poště a tam měla neustálý přísun témat, která by mohla rozebrat. Ona ani neměla problém kecat lidem do života, její vášní a posedlostí se stalo řešení života jiných. A bohužel mi i párkrát nasadila parohy. To jsem se ale dozvěděl až, když náš vztah skončil. Příčinou rozpadu byla její nevěra, dokonce byla tak neomalená, že si našla milence v naší ulici v domě naproti našemu a vydávala ho za našeho kamaráda. Pochopitelně „dobré duše“ mi otevřely oči.

Už jsem měl všeho dost a tzv. jsem vyklidil pole. Odstěhoval jsem se ze společné domácnosti a podal žádost o rozvod. Našel jsem si byt, syna jsem dostal do péče a dcera bydlí s bývalou ženou. Vídáme se ale celkem často, i syn za mámou dost chodí. Naštěstí můj vztah k dětem nijak neutrpěl.

Už je to dva roky od rozvodu. Navázal jsem už dva vztahy, ten první nebyl nic moc. Naštěstí jsme oba cítili, že to není ono a rozešli jsme se v dobrém. Zůstali jsme přáteli a občas si zavoláme, zajdeme na kafe.

Už víc jak půl roku mám nový vztah. Zamiloval jsem se a pevně věřím v to, že mi to konečně vyjde. I moje přítelkyně je šťastná. Je nám spolu dobře. Také děti ji mají rády. Jenže problém je s bývalou ženou. Neustále útočí na mě i na mou partnerku (i ta předchozí na tom bylo bohužel stejně), permanentně ji po lidech pomlouvá, špiní, roznáší hnusné lži. Nestydí se ani o ní ošklivě mluvit před dětmi. Přitom ani minulá, ani současná přítelkyně nebyly důvodem rozpadu našeho manželství. Rozešli jsme se kvůli exmanželčiným nevěrám. To ona si našla milence, kterému dala přednost přede mnou.

Vůbec nevím, jak se mám proti jejímu chování bránit. Nikdy jsem nebyl konfliktní typ, já jsem spíše klidnější povahy (okolí o mě tvrdí, že jsem až moc velký dobrák). Pochopitelně lidé mě znají, mnozí jejím pomluvám nevěří, ale jsou i tací, kteří na mě a mou přítelkyni koukají divně.

Nechápu, proč to dělá, kdybych jí nějak ublížil, tak pak možná, ale to ona ublížila mně. Místo, aby si užívala svůj nový vztah, budovala ho, tak útočí na mě a mou přítelkyni.

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážený Jardo! Popisujete neslavný konec vašeho manželství. Ač svou roli při jeho rozpadu sehrála nevěra Vaší bývalé ženy, je to nyní právě ona, kdo se nepěkně vyjadřuje o Vaší nové partnerce. Jako by se nedokázala smířit s tím, že po rozpadu vztahu máte nárok na další život. Píšete, že Vás okolí považuje za „až moc velkého dobráka“. Možná v tom bude zakopaný pes.

Bývalou ženu nezměníte, ale můžete si nastavit si vlastní hranice. Pokuste se domluvit si s bývalou ženou schůzku, kde byste hovořili o tom, že nyní máte oba nové životy. Hovořte o svém prožívání, o tom, co vám svědčí a co naopak ne.

Zkuste vyjádřit své pocity ohledně jejího nového vztahu. Výhodou bude, když se ohledně nového vztahu své bývalé ženy budete cítit alespoň neutrálně. Poděkujte bývalé ženě i jen za náznak její ochoty být zdrženlivá ve výrocích na adresu Vaší současné partnerky. Zároveň mějte na paměti, že rozhodnutí, jak bude bývalá žena k Vaší prosbě přistupovat, je zase jen na ní. Vy ji však minimálně o změnu zkusíte požádat.

