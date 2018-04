Příběh Nadi: Přítel si oblíbil anální sex. Já jeho nadšení nesdílím

S Jirkou jsem se seznámila přes inzerát. Byla jsem asi půl roku bez přítele, moje kamarádka na tom byla stejně, a tak nás jednou večer po téměř vypité lahvince vína napadlo, že si dáme inzerát, a která se dřív seznámí, pozve druhou na večeři. Braly jsme to jako velkou legraci, alkohol na nás tenkrát trochu zapracoval. Jenže obě jsme už byly dlouho bez chlapa, takže každé naše setkání se točilo jen kolem toho, jak toho správného najít a hlavně - kde vůbec hledat.

Kamarádka vyhrála večeři, já lásku

Aby to bylo fér, rozhodly jsme se, že nebudeme nikoho kontaktovat, ale necháme, aby muži oslovili nás. Kamarádka sestavila můj profil, já její. A čekaly jsme. Oběma nám přišlo hodně odpovědí, ale zajímavých bylo jen pár. Nakonec to dopadlo tak, že já si nemohla pořád vybrat, zato Katka měla brzy jasno. Naši sázku o večeři vyhrála, na rande šla první.

Já ji následovala si po týdnu. Jirka se mi zalíbil na první pohled. Je vyšší než já, má krásné vlasy a oči a hlavně ruce, na ty já u chlapů vždycky koukala nejdřív. První oťukávací rande dopadlo docela fajn, tak jsme si dali druhé. A pak jsme pokračovali dalším a dalším, po měsíci jsme se poprvé milovali a po zhruba tři čtvrtě roce jsem se k Jirkovi nastěhovala. Má třípokojový byt, který mu přenechali rodiče, když se odstěhovali na venkov. A jsme spolu stále, za měsíc už to budou tři roky.

To Katka takové štěstí neměla. Z přítele, díky kterému vyhrála večeři, se vyklubal ženáč, který si chtěl jen užívat a dokonce ji obral o nějaké peníze.

Milování s Jirkou jsem si užívala

I když jsem zpočátku svou známost na inzerát nebrala moc vážně, prostě jsem nevěřila tomu, že je možné mít pevný vztah při seznámení tímto způsobem, bylo to nakonec úplně jinak. Do Jirky jsem se zamilovala, on do mě a bylo nám zkrátka fajn. Měli jsme hodně společného. Bavili nás stejné věci, měli jsme hodně podobné názory prakticky na cokoliv. Navíc Jirka je takový pohodář a já se svou výbušnou povahou (která mě několikrát připravila o vztah) se vedle něj uklidnila. Oba jsme si rozuměli i s našimi rodiči. Prakticky nic nám nestálo v cestě, abychom spolu žili spokojeně až "do smrti".

Úžasné bylo i naše milování. Jirka byl něžný, záleželo mu i na mně, nemyslel jen na sebe. Milovali jsme se skoro každý den a užívali si to. Jenže je to asi půl roku, kdy přišel s návrhem, že bychom mohli zkusit anální sex. Prý mu o tom vyprávěl kamarád v práci a byl tím nadšený. Tenkrát jsem Jirku ani nenechala domluvit a rovnou jeho nápad zavrhla. Nic takového jsem tedy rozhodně zkoušet nechtěla.

Opilá jsem s análním sexem souhlasila

Jirka pak s tím dal pokoj a já na jeho návrh zapomněla. Jenže po pár měsících jsme se večer vrátili domů z úžasné večeře. Jirka mě požádal o ruku, dal mi krásný prstýnek a já byla šťastná jako nikdy. Vypili jsme společně dvě lahve archivního vína a pospíchali domů do postele, abychom ten krásný večer završili milováním až do rána.

Ten nádherný večer jsem byla opilá nejen vínem, ale i láskou a štěstím, takže když Jirka navrhl, abychom ten anální sex vyzkoušeli, souhlasila jsem. Ujišťoval mě, že když se mi to nebude líbit, okamžitě toho nechá. Nelíbilo se mi to, ale Jirka byl nadšený. Kvůli němu jsem to vydržela, ale už jsem to nechtěla nikdy opakovat.

Nikdy neříkej nikdy. A pro mě to platí stoprocentně. Už jsem se Jirkovi několikrát "podvolila" a s análním sexem souhlasila. Vždycky mě nějak ukecá, udělá na mě ty svoje smutný oči a já souhlasím. Jenže pak si to vyčítám, protože on má pocit, že když se mu to povedlo jednou, tak se to povede i podruhé, potřetí… Už jsem mu několikrát řekla, že je to naposledy a příště jsem zase souhlasila. Já vím, že si to dělám sama, ale nevím, jak dokázat, aby už po mně tuhle praktiku nechtěl. Dokáže být opravdu urputný, jednou dokonce řekl, že když nechci, tak on nechce vůbec nic a šel spát. Občas mám pocit, že se ani nechce jinak milovat, než tímto způsobem...

Naďa

Názor odborníka: Co a proč se vám na análním sexu nelíbí?

Milá Naďo, myslím, že v podobné situaci, kterou zde popisujete, se může nacházet řada vztahů. Stav, kdy jeden z partnerů vyžaduje na druhém určitou sexuální aktivitu, která je mu nepříjemná, bolestivá nebo se mu nelíbí, není určitě dobrý. V sexu platí zlaté a jednoduché pravidlo. Musí být chtěný a příjemný pro obě strany. Pokud se toto pravidlo poruší, není to ideální konstelace pro další milostné hrátky ani pro vztah samotný.

Píšete, že si s partnerem rozumíte, plánujete společnou budoucnost, proto by mě zajímalo, co vám brání si s ním na toto téma promluvit. Tím, že jste partnerovi několikrát tuto praktiku umožnila, mohl nabýt dojmu, že vám vlastně tolik nevadí. Zkuste si spolu na toto téma otevřeně a upřímně promluvit, navrhněte klidně i nějaká pravidla, která jsou pro vás v sexu důležitá.

Oblast sexu je pro každý vztah velmi důležitá, ale zároveň i velmi citlivá. Je proto důležité s ní takto nakládat. Jakékoli přemáhaní nebo neupřímnost (i když bude míněna v dobré víře) může vést k řadě dalších vztahových a komunikačních problémů. Než se do rozhovoru s partnerem pustíte, klidně si sama položte otázky, co a proč se vám na análním sexu líbí - nelíbí. Odpovědi, které najdete, se mohou stát cenným materiálem pro vaši další komunikaci. Držím palce.

Marie Kovářová, Psychologie.cz

