Příběh Báry: Manžel o mě nestál a přítel se mi vyhýbá

Snažila jsem se: začala jsem sportovat, víc pečovat o sebe, abych se mu líbila, nadbíhala jsem mu, pořídila si krajkové prádlo, dělala pomyšlení v podobě večeří na přání... Nic nepomáhalo.

Na otázky, jestli by chtěl něco změnit, odpovídal, že nic. Říkala jsem si, že není na co čekat a manželovi rovnou řekla, že bych chtěla, aby se mi víc věnoval, že potřebuji víc pozornosti i změnu v sexu.

Nebavil se o tom se mnou. Říkal, že nemá náladu na těžká témata a když už jsem se rozbrečela, že nevím kudy kam, tak odešel znechuceně spát. K nějaké komunikaci jsem ho nepřinutila.

V té době jsem potkala jiného muže a zamilovala se. Měla jsem čisté svědomí, vždyť manžel o mě nestál! A přítel tvrdil, že se bude rozvádět a že mě miluje a nikdy mě neopustí a podobně. Byla jsem šťastná.

Téměř po roce vztahu se ale přítel se mnou ze dne na den rozešel a já vlastně ani nevím proč. Byli jsme oba u rozvodového právníka, plánovali společný život. Chtěli jsme si spolu postavit malý domek a už jsme za něj dokonce zaplatili zálohu...Nevím co se stalo. Všechno najednou zrušil a vrátil se k manželce. Hrozně mě to teď trápí.

Co mi zbývalo. Zůstala jsem bydlet s manželem. Vycházíme dobře, ale nežijeme spolu. S přítelem se potkáváme v práci, ale vyhýbá se mi jak může.

Nevím, co mám dělat. Je mi na nic a trpím depresemi. Manžel by chtěl, abych se k němu vrátila se vším všudy, že se změní a všechno bude jinak. Prý už přišel na to, kde udělal chybu. Přítel neříká nic. Jsem zmatená a znechucená a nevím, co mám dělat. Miluji přítele, manžela beru jako dlouholetého kamaráda.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 2665