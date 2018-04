Příběh Anny: Miluji muže, kterého jsem nikdy neviděla

Jmenuji se Anna a je mi 20 let. Ještě nikdy jsem nechodila s žádným klukem, nezažila jsem, co je to mít vztah. A to je vlastně hlavní důvod, proč jsem na internetu začala navštěvovat různé chaty. Na jednom z nich jsem se někdy po maturitě seznámila s Matějem. On mě kontaktoval jako první a začali jsme si psát pravidelně. Hezky se s ním povídalo, a tak mi ani nevadilo, že bydlí 150 kilometrů ode mě.

Nejdřív Matěj, pak David

Matěj to cítil podobně, bral to prý jako relax od práce. Takže jsme si psali a psali, svěřovali se jeden druhému, řešili různé věci, věděli jsme jeden o druhém snad všechno. Utekl půlrok a naše psaní už nebylo jen kamarádské, postupně se změnilo v něco víc.

Toužila jsem po tom, abychom se poznali, viděli, setkali. Ale on ne, k ničemu se neměl. Nechtěl se sejít. Odmítal to. Netlačila jsem na něj, ale po roce psaní mi to už bylo divný. Chvílemi jsem byla zoufalá, hrozně jsem se do něj zamilovala a nevěděla jsem, co si mám o tom všem myslet.

Tak jsem začala znovu navštěvovat různé chaty a zase se mi tam ozval další kluk. Jmenuje se David. Je o sedm let starší než já. Ten věkový rozdíl mi docela vadil. Nechápala jsem, jak si může rozumět s někým, kdo je o tolik mladší. Ale postupem času mi to vadit přestalo. S Davidem jsme si hodně rozuměli. Psali jsme si prakticky denně.

A na rozdíl od Matěje se se mnou chtěl vidět. Navrhl to už po měsíci psaní. Ale já jsem nechtěla, měla jsme strach, kdo to vlastně je, co ode mě očekává, vždyť se známe jen z internetu. Bála jsem se s ním setkat i kvůli tomu, že je o tolik starší než já.

Věděla jsem, že jsem zamilovaná do Matěje. Jenže ten se se mnou sejít nechce. Tak jsem si prostě hloupě myslela, že se zamiluji do Davida. Nakonec jsme se tedy sešli. Viděli jsme se spolu asi tak pětkrát, šestkrát. Poznali jsme se i dost intimně. Bylo to hezké, jenže já se do něj nezamilovala, což mě moc mrzelo. Ovšem jeho mnohem víc. Řekla jsem mu pravdu, že ho nemiluji, že miluji Matěje. Vzal to tak, jak to je, nedělal žádné scény, ale bylo vidět, že ho to mrzí.

Chtěla jsem vzbudit Matějovu žárlivost

O Davidovi a vztahu s ním jsem napsala i Matějovi. Doufala jsem, že se nějak rozhoupe, když uvidí, že pro mě není jediný, že bude žárlit a bude mě chtít vidět. Ovšem nestalo se tak. Byl z toho sice špatný, ale zároveň se mi svěřil, že měl taky úlet se svou bývalou přítelkyní. To jsem od něj nečekala. Hrozně jsme se pohádali na ICQ, tedy hlavně já s ním. Nechápala jsem, jak mi to mohl udělat, vždyť mi psal, jak mě má rád, posílal mi fotky srdíček a jak na mě myslí... Moc mě to ranilo.

Psala jsme si dál s Matějem i s Davidem. David mi radil, ať Matěje pustím z hlavy, když se vidět nechce, že jsem jen jeho hračka, má mě jako rozptýlení. Jenže hlava srdci neporučí, a tak jsem si s Matějem psala dál.

Viděl mě i přes web kameru, slyšel můj hlas, ale já ho ve skutečnosti přes kameru neviděla, ani jsem neslyšela jeho hlas. Mám jen jeho fotky, které mi poslal. Vidět se se mnou nechce, toto téma je pro něj tabu. A já se jen pořád trápím. Proč?

Zamilovala jsem se, on mi píše, jako bychom spolu chodili, ale přitom o setkání vůbec nestojí. Už to budou dva roky a já pořád nevím, jak dál. Nemůžu hledat nikoho jiného, když mám v hlavě jen Matěje. S Davidem si pořád píšu, ale nic s ním mít nemůžu, ani s žádným jiným klukem. Je to pro mě naprosto bezvýchodná situace. Nevím, jak ji vyřešit…

Anna

Názor odborníka: S Matějem počítat nemůžete

Milá Aničko, problém jste pěkně vystihla, hlava srdci neporučí. Někdy to ale bez racionálního rozhodnutí nejde. Vy nejlépe víte, co od vztahu očekáváte a co vás naplňuje. Matějovo rozhodnutí zůstat pouze u psaní zřejmě nezměníte ani vy, ani čas a mě osobně je takové odmítání osobního kontaktu podezřelé. O to víc, že se vám neukáže ani přes kameru a nemůžete slyšet jeho hlas. Viděla jste jen fotky, na kterých může být kdokoli jiný.

Internet je prostředí, které umožňuje anonymitu a experimentování s různými podobami identity, kdo ví, kým je Matěj v reálném životě. Vyhovuje mu pouze písemný kontakt, pravděpodobně mu tedy jde opravdu jen o relax a únik od reality, nehledá na internetu skutečného partnera.

Vaše očekávání je ale jiné a on ho nejspíš nemůže a nechce naplnit. Do vztahu investujete daleko více vy a to pro vás i do budoucna může být velmi vysilující a zraňující. Nastavte si své vlastní pevné hranice a zvažte, jestli stojíte o vztah, který nikdy nebude naplněn v reálném životě. Byla by škoda zavírat si dveře do dalších vztahů, máte spoustu možností před sebou. Otevřete se jim, vypadá to, že s Matějem počítat nemůžete.

Pokud jde o Davida, je to na vás, záleží, co k němu cítíte, jestli vaše city limituje vztah k Matějovi, nebo to tam prostě není. Držím palce!

PhDr. Milena Nováková, Psychologie.cz

