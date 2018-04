Při úrazech hlavy vždy volejte 155

Pokud se někdo na kole smrtelně zraní, příčinou je z 80 procent pád na hlavu. Nejčastější komplikací je otřes mozku. Lékaři zdůrazňují tři jevy, které by vás na tento stav měly upozornit. Každý otřes mozku je doprovázen bezvědomím, to však může být různě dlouhé, někdy pár vteřin, někdy i víc než deset minut.

Postižení otřesem mozku si většinou nepamatují, co se stalo těsně před nehodou, výpadky paměti jsou proto výrazným vodítkem při posuzování stavu zraněného. Dotyčnému je nevolno a může zvracet. Postižený vás někdy může přesvědčovat, že mu nic není a nic ho nebolí, neobvyklá vehemence, s jakou tak činí, je podezřelá: může také vypovídat o poškození mozku.

Dotkni se nosu

Otřes mozku se nedá poznat podle rozšířeného návodu, tedy že postiženého požádáme, aby se prstem dotkl špičky nosu, a když to nedokáže, je jisté, že se jedná o otřes mozku. Tento test posuzuje koordinaci, ale někteří lidé nejsou schopní se nosu dotknout ani za normálního stavu, výsledky proto o ničem nevypovídají.

Jde-li skutečně o otřes mozku, čeká nemocného několik dní pobytu v nemocnici, nejčastěji to bývá tři až pět dnů. Odborníci doporučují po tuto dobu skutečně setrvat v klidu a odpočívat. Nevyplatí se jít domů na reverz. Někteří pacienti hlásí neurologické problémy i několik měsíců poté, co prodělali otřes mozku.

Vážné zranění nemusíte poznat

Potíž je v tom, že odlišit "obyčejný" otřes mozku od vážného vnitřního zranění je těžké, a musíte se smířit s tím, že to sami nedokážete. Po každém pádu na hlavu je proto třeba přivolat záchranku. Záchranáři ve většině případů nedoporučují, aby ostatní transportovali zraněného na vlastní pěst ve snaze, že tak urychlí pomoc. Záchranka není jen auto, kterým se postižený člověk dostane do nemocnice. Už při transportu jsou zranění v rukou odborníků, přičemž kdybyste nemocného převáželi na zadním sedadle auta, můžete mu uškodit.

"V hlavě se to nemění hned, úraz se vyvíjí několik hodin i dnů," říká šéf pražské záchranky Zdeněk Schwarz. Mezi jeden ze znaků krvácení do mozku patří například rozšířená jedna zornice.

Lékaři znají případy, kdy pacient po zranění hlavy při převozu, ale také několik hodin po příjezdu do nemocnice normálně komunikoval a vypadal, že ho až na pár odřenin nic netrápí. Po pár dnech však zemřel, načež nemocnice čelila obvinění příbuzných, že dotyčného, kterému nic vážného nebylo, lékaři zabili. K označení takového stavu mají lékaři dokonce svůj termín - "patient who talked and died" neboli "pacient, který mluvil a zemřel". Takové případy se prostě stávají a je těžké jim předejít. Zrádné je, že ani při závažných poraněních se na hlavě postiženého nemusí objevit jediná boule, škrábanec či kapka krve.

"Při všech úrazech hlavy by měl člověk myslet na to nejhorší, ačkoli situace vypadá optimisticky, taková je moje zkušenost," dodává Zdeněk Schwarz.

Co můžete sami

Nevíte si rady? Bojíte se s postiženým pohnout, abyste mu nepoškodili páteř? Nad ničím nepřemýšlejte a hned volejte záchranku. Dispečeři vám přesně poradí, co máte dělat. Pokud to jde, tak se nikdy nesnažte o přesun autem, ale dejte přednost sanitce.

Pokud jste svědkem nehody, kdy někdo spadne z kola a uhodí se do hlavy, až do příjezdu záchranky a předání postiženého do rukou odborníků byste měli. Pokud ano a zároveň jste si jistí, že nedošlo k poranění páteře, Zdeněk Schwarz doporučuje postiženého posadit, aby poraněná hlava nebyla pod takovým tlakem jako v ležící poloze. S postiženým mluvte a uklidňujte ho. Pokud má krvácející poranění, ošetřete je. I když bude mít poraněný žízeň či hlad,. Stejně tak se sami nesnažte jeho bolest tlumit léky, všechno nechte na odbornících.

Upadne-li dotyčný do bezvědomí, musíte zajistit, aby postižený nepřestal dýchat. Při podezření na poranění krční páteře uvolněte dýchací cesty pouze předsunutím spodní čelisti, nikoli záklonem hlavy, jak se to dělá běžně. Pokud zjistíte, že zraněný nedýchá, je zapotřebí poskytnout umělé dýchání a masáž srdce. Nevíte-li si rady, okamžitě volejte číslo 155, na lince vám operátoři budou přesně říkat, co máte dělat.