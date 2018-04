Při sportu pijte, víc vydržíte

20:27 , aktualizováno 20:27

Kdo cvičí, jezdí na kole nebo běhá denně několik kilometrů, měl by si dávat pozor, kolik a čeho vypije. Když tělo trpí nedostatkem tekutin a minerálů, dříve se unaví a déle mu trvá, než si odpočine. I člověk, který se nijak nenamáhá, by měl den co den vypít dva až tři litry vody.