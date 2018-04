Při seznamování zapomeňte na příručky, stačí obyčejné ahoj

Experti z University College London varují, že tyto metody většinou končí fiaskem a kdyby se příručky řídily psychologickými výzkumy, pak by psaly o tom, že nejsnazším a nejúčinnějším začátkem hovoru je prosté "ahoj, jak se máš".

"Tyto knihy nemají vůbec žádné vědecké podklady pro to, co ve skutečnosti radí. My jsme ale několik takových příruček prozkoumali, otestovali a můžu vám říct, že jsou to jen žvásty," tvrdí doktorka Petra Boyntonová z Londýna.

Podle ní nefunguje třeba to, že by žena neměla vyzdvihovat své úspěchy a nechat muže udělat první krok, ani to, že by muži měli ženám říkat dvojsmyslné komplimenty jako: "Máte hezké nehty. Jsou umělé?"

"Takovým prohlášením se snažíte ženu znejistit a posílit svůj status alfa muže plného sebevědomí a síly. Jenže problém je v tom, že většina žen je natolik sebevědomých a asertivních, že se tím bude cítit uražená a bude vás vnímat jako podivína," tvrdí Boyntonová.

Příručky ohánějící se řečí těla také nejsou zrovna nejvhodnější, protože většina lidí číst v řeči těla neumí. Navíc amatér v tomto oboru stráví příliš mnoho času analýzou, takže dotyčný může mezitím odejít nebo sbalit někoho jiného.

"Většina lidí čeká na to, že řeknete ahoj. Protože důmyslné a vtipné větičky nepůsobí dobře, zní příliš nuceně," dodává Boyntonová.