Při seznamování přes internet máme sklon chovat se jako při nákupu bot

Díky rozšíření on-line seznamek mají potenciální páry v současnosti téměř stejnou pravděpodobnost seznámit se přes internet jako prostřednictvím přátel a rodiny, napsal zpravodajský server CNN.

V roce 1992, kdy byl internet stále ještě v plenkách, potkalo své partnery díky osobním inzerátům nebo seznamovacím službám jen necelé procento Američanů. V roce 2009 už hlásilo 22 procent heterosexuálních párů a 61 procent homosexuálních párů, že se seznámily on-line.

Lidé bez partnera mají nyní víc možností k seznámení než kdy předtím. To ale může mít i odvrácené stránky. Podle psychologů může seznamování přes internet zdeformovat životní postoje a očekávání lidí takovým způsobem, že ve skutečnosti sníží jejich šance na vybudování úspěšného vztahu.

Nevíme, co hledáme

"On-line seznamování je skvělé. Umožňuje lidem přístup k potenciálním partnerům, který by jinak neměli," řekl Eli J. Finkel, hlavní autor zprávy, která se objeví v únorovém čísle odborného časopisu Psychological Science in the Public Interest. "Ovšem jistá specifika on-line seznamovacího průmyslu snižují část z jeho přínosů."

Jednou ze slabých stránek je přehnané spoléhání na profily. Studie naznačují, že lidé často postrádají pojem o tom, co je k jiným přitahuje a proč, a tudíž charakteristiky, které hledají v on-line profilech, mohou být velmi odlišné od těch, které je ve skutečnosti u jiných přitahují.

"Valná většina on-line seznamování funguje na principu profilů," uvedl Finkel. "Můžete strávit spousty a spousty hodin studováním profilu za profilem, ale na konci tohoto herkulovského úsilí nemusíte vědět, o kolik blíž budete ke zjištění, jestli tam někde přeskočí romantická jiskra," dodal Finkel, který je profesorem sociální psychologie na Severozápadní univerzitě v Illinois.

Potenciální parteři jako housky na krámě

Hojnost on-line profilů rovněž může podle autorů v seznamujících se osobách probudit přílišnou vybíravost a přehnanou kritičnost. Samotné množství možností může být zahlcující a snadnost, s jakou lidé listují profily - klikají na další a další - v nich může vyvolat pocit, že potenciální partner je jen nějaká věc. Že si mezi nimi jednoduše mohou vybírat a porovnávat je jako mnoho párů bot.

"On-line seznamování vytváří nakupovací mentalitu, a to pravděpodobně není příliš dobrý způsob, jak si vybírat partnera," dodal profesor psychologie Harry Reis, který se na zprávě rovněž podílel. Když pak přijde na osobní setkání, může tato "obchodnická mentalita" seznamující se osoby učinit přehnaně kritickými a zahnat "prchavou, spontánní reakci" první schůzky naživo.

Nepište si, jděte radši na kafe

Komunikování přes e-mail nebo některý z chatů před osobním setkáním tento problém vždycky neléčí. Nějaká internetová komunikace je podle výzkumníků dobrá, ale pokud je jí příliš mnoho, může pokřivit očekávání a nakonec sabotovat výsledek. Lidé mají tendenci vyčíst z e-mailů a další on-line komunikace příliš mnoho, což zvyšuje potenciál pro nedorozumění a rozčarování.

To neznamená, že on-line seznamování není dobrý způsob, jak si někoho najít, dodávají výzkumníci. Internetové stránky jsou cenným zdrojem potenciálních partnerů - pokud člověk nevěnuje příliš velkou váhu profilům.

Například Finkel radí internetovým seznamovačům, aby konverzaci přesunuli offline tak rychle, jak je to možné. Namísto zírání do profilů a porovnávání výšky, váhy, zaměstnání a zálib, pošlete potenciálnímu partnerovi vzkaz s návrhem setkání na kávu na nějakém veřejném místě a využijte toho, abyste daného člověka posoudili osobně, dodal Reis. "Nehodnoťte ho. Ale spíš se sami sebe ptejte, jestli vás dokáže rozesmát, jestli je vám sympatický."