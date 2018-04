Při rýmě nesmrkejte, škodí to

Rýma a kapesník k sobě neodmyslitelně patří. Ovšem pravda je, že usilovné smrkání může být při pravé rýmě spíš na škodu.

Pocit ucpaného nosu, tak typický příznak rýmy, totiž navzdory obecnému přesvědčení nezpůsobují hleny, nýbrž otok sliznice vyvolaný řáděním virů.

Je tedy logické, že smrkání nepomůže, naopak - pokud se o něj budete snažit, zvýšíte tlak v oblasti nosohltanu a vzduch bude mít tendenci uniknout někam jinam. Tímto způsobem se mohou viry rozšířit do sluchové trubice či vedlejších nosních dutin a způsobit tam další zánět, tentokrát vážnější.

Jak tedy nejlépe zprůchodnit nos a usnadnit dýchání? Pomoci mohou nosní kapky, které sníží otok sliznice, užitečné jsou také nosní spreje, které mají za úkol naředit hlen. To je zapotřebí, protože hlen se může posouvat nosohltanem do dolních cest dýchacích.

Látky snižující otok sliznic jsou také v různých kombinovaných preparátech, jež pomáhají při nachlazení. Je to třeba coldrex nebo paralen hot drink. Kromě toho jsou v nich léky snižující bolest a teplotu. Jejich užívání v případech, kdy jde o běžné nachlazení, je diskutabilní. Horečku totiž není žádoucí srážet, pokud nepřekročí 38 stupňů, je nejlepší zbraní těla proti virům.

Při rýmě hodně pomáhají horké koupele, a to zejména namáčení končetin v horké vodě. Teplem se v zahřívaných končetinách roztahují cévy, čímž se naopak odkrví nateklá nosní sliznice a nemocnému to uleví. V počáteční fázi rýmy někteří lékaři doporučují i kuriózní metody, jako například fénování nosních sliznic. Horký vzduch je schopný zničit viry. Když už rýma propukne naplno, tato metoda nezabere.

Když se rýma zvrtne

Rýma někdy může přejít do zánětu vedlejších cest dýchacích, odborně sinusitidy. Poznáte ji zejména podle úporné bolesti hlavy, která při klasické rýmě setrvávající pouze na nosní sliznici chybí. Hlava může bolet pod okem, v čele či v záhlaví, bolest sílí při předklonu hlavy. Vodová rýma se změní v hnisavý výtok z nosu. Sinusitidu někdy mají na svědomí bakterie. Pokud vás trápí popsané příznaky, je lepší zajít k lékaři. Je možné, že z ordinace odejdete s receptem na antibiotika. V těžších případech je nutné provést punkci dutin.

Bronchitida je zánět průdušek, také může být způsobena bakteriemi, ale častěji jde o viry. Kromě teploty vás zřejmě bude trápit ještě dráždivý kašel a po několika dnech začnete vykašlávat hleny. Faryngitida je zánět hltanu, který bývá součástí zánětu horních cest dýchacích. Projevuje se bolestivostí v hrdle, zarudnutím, hlenovým povlakem. Může být způsoben viry i bakteriemi a podle toho se také léčí.

Škrábání v krku není angína

Virózy jsou také nejčastější příčinou bolestí krku. To znamená, že většinou není třeba lékařská intervence k tomu, abyste si od protivného škrábání v krku ulevili. Pokud od bolesti pomohou pastilky nebo popíjení čaje, lékař je opravdu zbytečný. Po cestě do ordinace by oslabené tělo muselo čelit třeba ještě horšímu útoku bacilů.

Při bolestech v krku nicméně lékaři doporučují zůstat tři dny doma. Během této doby se obvykle projeví, zda náhodou spolu s virovým onemocněním netrpíte ještě dalším, které by zasluhovalo léčbu. Ustupují-li vaše obtíže, nemusíte se bát, ale pro jistotu byste ještě několik dnů měli zůstat v posteli. Nemocí si organismus v podstatě říká o odpočinek, a pokud by ho nedostal, viry by mohly ublížit třeba srdci nebo kloubům.

Jiná situace nastává, když se škrábání v krku zhoršuje při každém dalším polknutí. Obklady nepomáhají, horečka stoupá nad 38 stupňů? Pak jde téměř jistě o nemoc vyššího kalibru, angínu.

Při těchto příznacích je návštěva lékaře zapotřebí, organismus napadený bakteriemi volá o pomoc, ulevit mohou antibiotika.

Při kašli hlídejte hleny

Pokud trpíte kašlem, je důležité zabránit, aby se hleny usazovaly v dýchacích cestách. K jejich odstranění pomohou různé kapky a sirupy, které se dají volně koupit v lékárně.

Pozor ale, abyste nekombinovali přípravky na vykašlávání s těmi, které kašel tlumí. Ty druhé se mají užívat až ve večerních hodinách, abyste se kvůli kašli nebudili. Jaké léky zvolit a jak je dávkovat, aby jejich účinky nešly proti sobě, nejlépe poradí v lékárně.

Pokud vykašlávané hleny změní barvu, a zvláště jsou-li zelené, je lepší jít k lékaři. V tu chvíli již může jít o nějakou komplikaci způsobenou bakterií. Naznačovat ji může také bolest na hrudi, zvyšující se teplota či výraznější potíže při dýchání.