Při roztroušené skleróze selhává imunita

Ale trochu jinak: při roztroušené skleróze imunitní systém pacienta napadá obaly nervových vláken. Z toho plynou typické, ale zpočátku přesto často opomíjené obtíže - zakopávání, dvojité vidění nebo třeba obrna lícního nervu.

Nemocný člověk mívá pocit, že nemůže ovládat své tělo. Průběh choroby se liší pacient od pacienta - u jednoho se stav průběžně zhoršuje, jinému se dlouhou dobu nemění, ale choroba se občas ozve prudkým zhoršením stavu. Někteří lidé i s touto diagnózou nadále chodí do práce, jiným to však jejich stav neumožňuje.

Roztroušená skleróza patří mezi takzvané autoimunitní choroby. "Jde o skupinu onemocnění, při kterých hraje roli jak genetická dispozice a hormonální faktory, tak vlivy zevního prostředí, jako je infekce, stres, ultrafialové záření nebo léky. Léčba musí být komplexní," říká lékařka Eva Vernerová z pražského Motola.

Lék na nemoc zatím neexistuje. Před lety se jen tlumily příznaky vitaminy, od roku 1996 jsou k mání léky interferony, které se však nehodí pro každého. Stav nemocných může zlepšovat i neurorehabilitace.

V Česku ji nedávno propagoval italský lékař Giancarlo Comi z milánské univerzity, zavádí ji nadační fond Impuls, který chystá budování centra pro postižené.

Naděje: vakcína proti roztroušené skleróze

Britští vědci vyvinuli vakcínu, která by mohla zachránit zdraví lidí s autoimunitními chorobami, mezi něž patří i roztroušená skleróza a dále také revmatoidní artritida nebo cukrovka.

Doktor Neil Williams z univerzity v britském Bristolu řekl, že testování této vakcíny by mohlo začít v příštím roce. "Autoimunitní choroba se rozvine tehdy, když imunitní systém přestává rozlišovat, co je pro organismus prospěšné a co je pro něj cizí, a vyvíjí obrannou reakci proti vlastním buňkám," vysvětlila Eva Vernerová.

Těmito chorobami trpí dohromady asi pět až sedm procent lidí, častěji ženy. V Česku se problém týká pěti set až sedmi set tisíc lidí. "Vakcína, kterou připravujeme, je schopna naučit imunitní systém, aby znovu nastavil rovnováhu, a bránil tak těmto chorobám ve vývoji," uvedl Williams.

Základem vakcíny je bílkovina jisté bakterie, která po vpravení do těla působí na imunitní systém. "Kdyby opravdu byla cesta takhle lehká, byl by to převrat v celé imunologii," soudí Vernerová.