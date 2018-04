Při rakovině prostaty hrozí i odstranění varlat

Podobně jako karcinom plic se i karcinom prostaty v počátečních stadiích nijak neprojevuje. Potíže s močením (slabý proud moči, neúplné vyprázdnění, inkontinence či opožděný začátek močení) se v tomto případě projevují až v pokročilejším stadiu, kdy je léčba již komplikovanější.

Vliv dědičnosti

Jak tedy zjistit, zda se mě karcinom prostaty netýká? Jiří Bárta, zástupce primáře urologického oddělení Na Bulovce, doporučuje pravidelné vyšetření každého muže staršího padesáti let.

“Ti muži, kteří vědí o karcinomu prostaty v rodině, by měli přijít poprvé už ve čtyřiceti letech. Dědičnost je totiž nejdůležitější rizikový faktor. Pokud se karcinom prostaty vyskytuje u vašeho otce nebo bratra, značí to pro vás již dvojnásobné riziko,” varuje Bárta.



Pravidelná vyšetření zahrnující prohmatové vyšetření prostaty konečníkem a vyhodnocení prostatického specifického antigenu (PSA) jsou velmi častým důvodem, proč většina mužů raději návštěvu lékaře odloží. Nepřipouštějí si, že by se potíž mohla týkat právě jich.

Muži se však lékařů bojí zbytečně, metody vyšetření jsou nebolestivé. Jestliže praktický lékař nenavrhne tyto prohlídky sám, požádejte o ně. Zvláště pokud začínáte mít i lehké obtíže s močením. Pokud by si chtěl někdo nechat udělat vyšetření soukromě, vyjde jej zhruba na 450 Kč.

Do boje se sójou a rajčaty

Pokud se po preventivním vyšetření ukáže, že je muž zdravý, má již od lékařů klid? Ne tak docela. Lékaři jsou velmi obezřetní a doporučují chodit na vyšetření i při skvělých výsledcích každé dva roky. Pro své zdraví však můžete udělat něco i sami. Jako ochranný faktor karcinomu prostaty působí zelenina, především rajčatová šťáva či sója, a také vitaminy A, D, E a selen.

Naopak žádné studie podle Bárty nepotvrdily, že by měly zázračné preventivní účinky pivo či víno. "Podle mého mínění jde spíše o komerční tah," vyjádřil se Bárta.

Lékaři zkoumající rizikové faktory karcinomu prostaty poukazují na negativní vliv vysokého obsahu živočišných tuků a červeného masa ve stravě. Zjistilo se také, že nepříznivý vliv má kouření či výskyt herbicidů a pesticidů v zemědělství. Nárůst karcinomu prostaty byl také potvrzen u mužů pracujících v továrnách zpracovávajících kadmium.

Pokud se karcinom potvrdí, závisí léčba na rozsahu onemocnění. Jinými slovy: lékaři posuzují velikost a umístění nádorového tělíska, hledí na to, zda se potvrdí metastázy nádorových buněk. V potaz se bere i věk a celkový zdravotní stav pacienta.

Scházejí peníze na moderní léčbu

I u tohoto typu nádoru rozhoduje, zda je lokalizovaný (v tomto případě omezený na prostatu), nebo zda jde o nádor pokročilý. U léčby omezeného nádoru přichází v úvahu chirurgické odstranění prostaty nebo radioterapie. Operativní výkon vyžaduje podle znalců zkušeného urologa.

“Tým lékařů usiluje nejen o to, aby se člověk zbavil svého onkologického onemocnění, ale snaží se i zachovat kvalitu jeho sexuálního života. Při operaci chceme ušetřit nervová vlákna zodpovědná za erekci,” vysvětluje Jaroslav Novák, primář urologického oddělení FN Bulovka.

Jsou to především ženy, které partnera doslova dotlačí k lékaři.

Jiná léčba se volí u pokročilého karcinomu. V tomto případě je totiž nutné snížit hladinu testosteronu, mužského pohlavního hormonu. Testosteron se podílí na výživě nádorových buněk. Dosáhnout toho lze dvěma naprosto odlišnými způsoby.

První, nejčastěji používaný, se označuje jako chirurgické odstranění varlat čili orchiektomie. Operace nemá vliv, jak by se dalo čekat, na druhotné pohlavní znaky, mezi které patří vousy nebo mužský hlas. Jejím trvalým důsledkem je ovšem impotence.

Druhou variantou je chemická léčba. Podle odborníků jde o velmi moderní a efektivní léčbu, která je ale velmi finančně náročná a nemocnice nemívají dostatečný rozpočet na to, aby ji nabídly všem pacientům. Jedna injekce stojí podle znalců až 10-15 tisíc korun. Nasazení této léčby se preferuje u mladších pacientů.

V roce 2005 došlo poprvé k meziročnímu poklesu úmrtnosti u rakoviny prostaty z 31,1 na 27,7 muže na sto tisíc mužů. A to díky včasné diagnóze. Vědci také zjistili zajímavou skutečnost; a toiž, že nejvyšší výskyt rakoviny prostaty se nachází u mužů černé pleti v USA a naopak nejnižší je u čínských zemědělců. Proč tomu tak je, se však dosud neví.

Rizika volně prodejných léků

Ne vždy časté močení ve dne i v noci a silný pocit nucení na močení znamenají pokročilé stadium nádoru prostaty. To, co nemocné často přivádí k lékaři, jsou příznaky dolních močových cest a potíže s udržením moči. Místo onemocnění prostaty tak od lékaře můžete odejít s diagnózou hyperaktivního měchýře. Za včasné objevení některého onemocnění dolních močových cest vděčí ve většině případů muži svým partnerkám.

Jsou to především ženy, které partnera doslova dotlačí k lékaři. “Hyperaktivní močový měchýř má totiž velký dopad nejen na život nemocného, ale i na partnerské vztahy. Třetina takto nemocných lidí trpí depresí. Nemoc navíc znemožňuje sexuální aktivity,” vysvětluje urolog Petr Klezla.

Zvětšující se prostata totiž může tlačit ze stran na močovou trubici a působit zúžení močového proudu.

Podobné příznaky jako při hyperaktivním měchýři (slabý a pomalý proud moči, přerušované močení, pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře) má i například nezhoubné zbytnění prostaty, odborně nazývané benigní hyperplasie prostaty. Zvětšující se prostata totiž může tlačit ze stran na močovou trubici a působit zúžení močového proudu. Tím podle výzkumů trpí až šedesát procent šedesátiletých mužů v Evropě.

Odborníci se také shodují v tom, že samoléčba pomocí “zaručených” komerčních preparátů může působit i záporně. Na tyto preparáty totiž neexistují klinické studie.

“Někdy se také stává, že pacient polyká roky tyto tablety, podceňuje lékařské vyšetření a pak se u lékaře může divit, že se mu zjistí lokalizovaný karcinom prostaty. Já osobně jsem k těmto lékům velmi skeptický a svým pacientům je nedoporučuji,” říká Klezla.

Dodává, že všichni, kdo užívají tyto tablety, by neměli přesáhnout dobu užívání tří měsíců, a pokud obtíže neustoupí, měli by nezbytně navštívit lékaře.