Při prvním sexu se chrání stále víc lidí

Vyplývá to ze studie The 2007 Face of Global Sex, která byla realizovaná v rámci aktivity Durex Network. Studie zároveň ukazuje, že většina lidí začíná se svým sexuálním životem v 17 letech, kdy je antikoncepce nejčastěji používána. Od 18. roku však četnost jejího použití klesá. Ačkoliv počet lidí majících nechráněný pohlavní styk je stále nižší, podle studie nadále 3 z 10 dotazovaných respondentů nepoužili při svém prvním pohlavním styku žádnou z antikoncepčních metod.

Role rodiny

Studie The 2007 Face of Global Sex potvrzuje, že v současnosti až osmkrát více mladých lidí ve věku 16–19 let použije při prvním sexuálním styku antikoncepci, než ve stejném věku použili lidé, kterým je dnes 65 let a více. Ze zprávy také vyplývá, že lidé začínají se svým sexuálním životem v průměru v 17 letech, přičemž pravděpodobnost, že při prvním sexuální styku použijí antikoncepci, je velmi vysoká.

Od 18. roku však její používání klesá. Hlavní roli v rozhodování o prevenci v podobě antikoncepce při prvním pohlavním styku na sebe berou o 25 % více ženy než muži. Totéž platí pro lidi s vyšším vzděláním. Mezi faktory, které ovlivňují použití antikoncepce, patří: pohlaví, věk, příjem, výchova, věk při první sexuální zkušenosti, plánování prvního sexu, vztah k partnerovi, duševní a fyzická připravenost a míra dobrovolnosti.

Překvapivě okolnosti jako vynucený sexuální styk, alkohol, strach z pohlavních chorob a nechtěného otěhotnění nejsou rozhodujícími faktory, které by ovlivnily použití antikoncepce při prvním sexu. Naopak studie realizovaná aktivitou Durex Network upozorňuje na význam rodiny pro osvětu v používání antikoncepce.

Lidé, kteří otevřeně hovoří o sexu a sexuálním zdraví se svými rodiči, příbuznými a partnery, mnohem častěji použijí antikoncepci. Totéž platí pro lidi, kteří před uskutečněním svého prvního sexuální styku vědí, že jsou na něj dostatečně připraveni.