Při nákupu bot naslouchejte svému tělu

Jak vybírat běžecké boty - Boty nikdy nekupujte jen podle uvedené velikosti. Botu si vždy vyzkoušejte. - Do prodejny se vydejte raději odpoledne, kdy jsou nohy trochu "nateklejší", stejně jako při běhu. - Boty vždy zkoušejte v ponožkách, v kterých budete běhat. - V zašněrované botě by vám noha neměla klouzat. A hlavně vás nesmí nikde nic tlačit nebo škrtit. - Boty by vám neměly být úplně těsné. A to jak na šířku, kdy prsty potřebují dostatek prostoru, tak i na délku. Mezi špičkou a vašimi prsty by mělo být zhruba půl centimetru prostoru. - Pokud nosíte ortopedické vložky, nezapomeňte vyzkoušet, zda vám do nových bot sednou. Ale nestačí je jen vložit a vytáhnout. Měli byste se s nimi v nových botách alespoň projít nebo ještě lépe zaklusat, když to prodejna dovolí.