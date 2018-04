Při líbání se můžete nakazit žloutenkou

Podle toho nejhoršího scénáře by totiž mohl romantický večer a ohnivá noc s temperamentním jižanem nebo neodolatelnou Thajkou skončit chronickým onemocněním s doživotními následky, uvádí server www.virova-hepatitida.cz.



Nákaza číhá na kartáčku i u zubaře

Doposud se mělo za to, že hepatitida typu C se přenáší krví, se kterou se můžeme setkat například při poranění druhé osoby, při sexuálním styku, nebo pokud si pořídíme suvenýr ve formě tetování či piercingu v salonu, kde se nedodržují hygienické normy. Nové výzkumy ale naznačují, že se potenciálně smrtící nemoc může přenášet také slinami. Nakazit bychom se tak mohli i zubním kartáčkem nebo líbáním s infikovanou osobou.

Rizikové dásně

Američtí vědci z University of Washington v Seattlu testovali po tři týdny sliny dvanácti lidí, kteří jsou nakaženi hepatitidou typu C. V průběhu každého dne byl ode všech respondentů odebrán vzorek slin. Pětina všech vzorků obsahovala virus hepatitidy C. Virus byl nalezen především ve slinách těch, kteří měli v krvi vysokou koncentraci viru hepatitidy C. Virus byl také spíše pozorován ve slinách jedinců s onemocněním dásní. Drobná poranění a oděrky dásní mohou při čištění zubů krvácet a stopy krve se poté smísí se slinami.

Naše zdraví, naše zodpovědnost

Jak ale nepropadnout panice a dovolenou zvládnout beze strachu z nebezpečné infekce? Je důležité, abychom si uvědomili, že v každé chvíli neseme odpovědnost za vlastní zdraví. Je sice báječné užívat si krás exotické země, vždy bychom ale měli pamatovat na to, že pobýváme v prostředí, které je z hlediska nákazy infekčními nemocemi rizikovější. Proto doporučujeme držet se i na dovolené určitých pravidel a nevrhat se bezhlavě do známostí s domorodci. Pokud si nemůžete pomoci a vášeň nelze potlačit, poskytne vám alespoň minimální ochranu před sexuálně přenosnými nemocemi kondom.