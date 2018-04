Při kojení jsem našla bulku v prsu, rakovina mě o něj připravila

Nejprve jsem se domnívala (a sdělil mi to i lékař), že bulka v prsu je pouhý zánět, tak jsem ho i léčila. Boulička se sice nezmenšovala, ale vůbec mě na pohmat nebolela.

Jiný lékař, chirurg, mi po vyšetření řekl, abych šla okamžitě na operaci. Absolvovala jsem chirurgický zákrok a boulička v prsu mi byla odebrána. Bohužel šlo o zhoubný nádor.

Pomohla celá rodina

Můj chlapeček měl tehdy 4 měsíce. Musela jsem ihned na další operaci, při které mi odňali prs a následně jsem absolvovala ozařování a chemoterapii, celá léčba trvala přibližně rok.

V těžké životní situaci mi moc pomohl manžel i moje celá rodina: maminka měla rok neplacené volno a pomáhala s hlídáním syna, tatínek, rodiče manžela a také kamarádka Dana.

Nikdy jsem tento boj se zákeřnou nemocí nevzdala, v době, kdy jsem pobývala v nemocnici, jsem si dokonce udělala doktorát.

Letos je to již 26 let, co jsem onemocněla, můj syn oslavil v lednu 26. narozeniny. V loňském roce jsem oslavila padesáté narozeniny. Nepřestávala jsem věřit, že vše dobře dopadne. Po celou dobu jsem pracovala a nemoci jsem se nepoddávala, vše jsem zvládla díky optimismu, dobré náladě, pozitivnímu myšlení a předně díky celé mé rodině.