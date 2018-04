Při každém 50. porodu přijdou na svět dvojčata

Obdobná tendence se projevuje i v dalších evropských zemích. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Českého statistického úřadu.

Loni podle Národního registru rodiček v Česku porodilo celkem 100 519 žen. V 1917 případech se jednalo o vícečetný porod. Většinou se narodila dvojčata, pětkrát trojčata. Čtyřčata se loni nenarodila žádná.

Při těchto vícečetných porodech přišlo na svět 26 mrtvých dětí. Celkem se loni narodilo 102 421 živých dětí, mrtvě narozených bylo 253.

Jana Wiesnerová z ÚZIS uvedla, že výskyt vícečetných těhotenství se v poslední době zvyšuje, a to hlavně v důsledku léčby ženské neplodnosti vyvoláváním ovulace. Tehdy totiž může častěji dojít k uvolnění více než jednoho vajíčka.

Vícečetná gravidita není pro člověka přirozená a bývá provázena vyšším výskytem komplikací, například vyšším rizikem předčasného porodu.

Podle Wiesnerové se ve stanoveném termínu porodu, v rozmezí dva týdny před a dva týdny po daném dni, narodilo více než 88 procent dětí z jednočetných těhotenství.

V případě vícečetných těhotenství to bylo pouze 28 procent dětí. Do začátku 37. týdne se narodila polovina dětí z vícečetných těhotenství, zatímco v případě jednočetných těhotenství to bylo pouze necelých šest procent dětí. Dvě třetiny dvojčat se narodily císařským řezem. Běžně chirurgové pomáhají na svět každému šestému dítěti.

Téměř polovina dětí z vícečetných těhotenství vážila loni při narození 1500 a 2449 gramů. Mezi ostatními dětmi mělo váhu vyšší než 2500 gramů 95 procent novorozenců.