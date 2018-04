Při hubnutí se uzeninám vyhýbejte. Kvalitní šunku si ale dopřát můžete

Omezit byste je měli nejen kvůli hezké postavě, ale také abyste prospěli svému zdraví. Nic extra dobrého vám tyto výrobky totiž nedávají.

Skládají se z méně kvalitních rozemletých částí masa, tuku, mouky, vody, uzenářského aromatu, přísad a koření a značného množství pomocných látek (dusitanové soli, barviva). Díky zpracování obsahují uzeniny další nežádoucí látky, které se mohou podílet na vzniku nádorových onemocnění.

Do jídelníčku je zařazujeme co nejméně a vždy vybíráme varianty s nejnižším obsahem tuku. Je vhodné uzeniny doplnit zeleninou, luštěninami nebo třeba celozrnným pečivem, abyste do sebe dostali aspoň nějaké kvalitní živiny.

Problém je, že obsah tuku je navenek stěží rozeznatelný a často na masných výrobcích ani nenajdete složení. Při konzumaci některých salámů se vám může stát, že si vyčerpáte 30 až 50 procent denní energetické dávky – to znamená, že když sníte 10 dekagramů uzeniny, vaše tělo dostalo takový balík energie, jaký potřebuje až na půl dne. A tím také celou dávku tuku. Navíc to bude výhradně tuk živočišný, kterého máte přijmout jen jednu třetinu, zbytek by měl připadnout na rostlinné tuky.

Nezapomeňte, že kromě již popsaného uzeniny obsahují také velké množství cholesterolu, který se podílí na ucpávání cév, a tím zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.