Při hubnutí pozor na zbytečné chyby

Jezte méně sacharidů, radí vědci Vědci se už léta snaží najít co nejúčinnější dietu. Další výzkum na toto téma zveřejnili vědci z americké Severní Karolíny. Doktor Will Yancy z Duke University Medical Center aVeterans Affairs Medical Center v Durhamu v Severní Karolíně zjistil, že dieta s nízkým příjmem cukrů vede ke snižování váhy. Výsledky jejich randomizované studie otiskl časopis The Annals of Internal Medicine. Studie se účastnilo 120 pacientů, kteří dodržovali dietu s nízkým obsahem sacharidů nebo dietu s nízkým obsahem tuků, cholesterolu a kilojoulů. Lidé, kteří dodržovali nízkosacharidovou dietu, mohli jíst maso, ryby, mořské plody, vejce, sýry, saláty, špenát a zeleninu s nízkým obsahem cukrů, jako je brokolice. V druhé skupině s nízkým obsahem tuků pacienti dostávali méně než 30 procent denního příjmu energie z tuků a méně než 10 procent kilojoulů z nasycených tuků. Všichni měli cvičit třikrát týdně aspoň 30 minut. Výsledek? Lidem ze skupiny, která nejedla sacharidy, klesla za půl roku váha v průměru téměř o 13 procent, zatímco v druhé skupině to bylo necelých sedm procent.