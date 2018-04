Při hubnutí je lepší víno než pivo

Co vše obsahuje víno? • Alkohol - Víno obsahuje obvykle asi 10 až 12 procent alkoholu. U alkoholizovaných vín (portské, vermut) to může být až 20 procent. • Antioxidanty - látky, které brání oxidaci buněk, a tím zpomalují proces stárnutí. Ve víně jsou obsaženy hlavně v podobě takzvaných flavonoidů, které dodávají vínu jeho vůni a celkový charakter, více jich je v červeném víně. • Minerální látky - víno je bohaté na vápník, hořčík a draslík. Pokud obsahuje železo, považují to vinaři za nežádoucí. • Kyseliny - vinná, jablečná, citronová, jantarová, mléčná. Podílejí se na chuti vína. • Cukry - zvláště jednoduché, jako je glukóza a fruktóza. Suché víno obsahuje maximálně čtyři gramy cukru na litr vína. • Třísloviny - látky svíravé chuti, které mají příznivý vliv na činnost střev a žaludku. • Aromatické látky - tisíce látek, které se podílejí na charakteristické vůni vína. Jejich složení se liší u každého vína. • Oxid uhličitý - je hlavně v šumivých vínech. Ostatní vína ho obsahují, jen pokud jsou mladá, těsně po dokvašení.