Při dietě vařte oblíbená jídla „chytřeji“

Zaprvé: Musíte jíst menší porce, ale častěji.

Zadruhé: Všechno je třeba započítat do denního energetického přísunu.

Zatřetí: Vyplatí se udělat ve svých receptech takové úpravy, aby výsledek byl stejně chutný, ale zdravější.

Proto radíme, abyste první lednový týden věnovali spíše dietnímu rozkoukávání a experimentování.

Obědové experimenty

Češi a Češky se za poslední roky sice naučili snídat, ale na talíři si nechali stále příliš velké obědy. Tudíž si zmenšete porce. Také se naučte ke každému obědu jíst nějakou zeleninu. Nejenže díky ní sníte méně samotného menu, ale budete se déle cítit sytě. Pokud zůstanete u klasické nabídky jídelen a restaurací, pak rozhodně nedojídejte všechnu přílohu.

Klidně guláš, ale ne se šesti, nýbrž dvěma knedlíky. Zrádné jsou těstoviny, neboť patří mezi energeticky vydatné potraviny. Volte takové, které jsou doplněny zeleninou, masem, nikoliv smetanovou omáčkou a sýrem.

Večerní experimenty

"Mazaná večeře" (čili pečivo s něčím) je sice šetřičem času utahaných matek, ale linii neprospívá. Večer by se tělo mělo dopovat spíše bílkovinami a zeleninou. Proto zvlášť v zimě jsou skvělou večeří různé zeleninové polévky s masem, sýrem, trochou mléka. A samozřejmě zeleninové saláty rovněž obohacené o šunku, vejce, tvaroh či tofu.

Dobrým tipem jsou i různé zeleninové nákypy či omelety, do nichž můžete zapracovat různé přebytky z lednice. Jen si hlídejte, aby hlavní část pekáče tvořila právě zelenina. Honí-li vás mlsná, udělejte si tvarohové dipy a jezte je s pokrájenou zeleninou.

Telecí plátky s glazovanou petrželí

Příprava: 20 minut + vaření 35 minut

Pro 4 osoby

* 600 g petržele

* sůl

* 1 neošetřovaný citron

* 40 g pekanových nebo vlašských ořechů

* 8 větviček tymiánu

* 1/2 svazku petrželové nati

* 80 g másla

* 3 cibule

* 6 lžic hořčice

* 10 lžic javorového sirupu

* 2 jablka

* 600 g telecího masa

* pár kuliček jalovce

1. Petržel oloupeme a ve vroucí osolené vodě povaříme asi 6 minut. Zchladíme a necháme okapat. Z citronu oloupeme kůru a nakrájíme ji na malé kousky. Vymačkáme si tři lžíce šťávy. Kůru, ořechy, listy asi z 5 větviček tymiánu, nať a polovinu másla rozmixujeme.

2. Horkovzdušnou troubu rozehřejeme na 180 °C. Cibule oloupeme, nahrubo nakrájíme a v malém kastrůlku spolu s hořčicí, 6 lžícemi sirupu, trochou soli a pepře asi 5 minut povaříme. Jablka rozčtvrtíme, zbavíme jádřince a nakrájíme na malé kousky. Citronovou šťávu a jablka přidáme do kastrůlku k cibuli. Vaříme dalších 5 minut za občasného míchání, ne zcela doměkka.

3. Telecí vcelku orestujeme dozlatova a pak v rozpálené troubě 20 minut pečeme. Po 10-12 minutách na maso rozetřeme ořechovou směs, necháme krátce v troubě, vyjmeme a necháme odpočívat.

4. Na pánvi rozehřejeme zbytek másla, vložíme do něj petržel, necháme odpařit tekutiny, přelijeme sirupem, přidáme jalovec a pepř a asi 5 minut do zlatohněda glazujeme. Přitom petržel občas otáčíme, aby se glazurou pokryla všude. Přidáme i zbylou nať a ještě krátce prohřejeme.

5. Maso nakrájíme na plátky, rozdělíme na talíře, přidáme k němu glazovanou petržel a cibulovo-jablečnou směs. Podáváme s bramborovou kaší.

Celozrnné špagety s uzeným lososem

Příprava: 25 minut

Pro 4 osoby

* 500 g celozrnných špaget

* 2 stroužky česneku

* 1 svazek rukoly

* 6 lžic olivového oleje

* 2 lžíce citronové šťávy

* 250 g uzeného lososa, nakrájeného na proužky

* 4 lžíce piniových jader

* muškátový oříšek

* sůl

* pepř

1. Rukolu omyjeme a necháme okapat. Piniová jádra nasucho orestujeme na pánvi. Špagety ve vroucí osolené vodě uvaříme "na skus". Česnek oloupeme a prolisujeme.

2. V troše rozpáleného oleje jej orestujeme, přilijeme citronovou šťávu a asi 4 minuty dusíme. Přidáme zbytek oleje, prohřejeme. K citronovo-olejové směsi do pánve vložíme kousky lososa, krátce prohřejeme a ochutíme muškátovým oříškem, solí a pepřem. Vmícháme rukolu a celou směsí přelijeme hotové špagety. Zdobíme piniovými jádry.

Nákyp s růžičkovou kapustou

Příprava: 25 minut + vaření 35 minut

Pro 4 osoby

* 1,5 kg růžičkové kapusty

* sůl

* 1 stroužek česneku

* 200 ml smetany (10%)

* 2 lžíce zakysané smetany

* 3 vejce

* 100 g strouhaného sýra

* pepř

* muškátový oříšek

* 60 g plátků pršutu

* 40 g vlašských ořechů

* máslo na vymazání formy

1. Troubu rozehřejeme na 180 °C. Formu vymažeme máslem. Kapustu omyjeme, očistíme, případně rozpůlíme. V osolené vroucí vodě 8-10 minut vaříme skoro doměkka. Slijeme.

2. Česnek oloupeme, najemno nasekáme a smícháme se smetanou, zakysanou smetanou, vajíčky a polovinou sýra. Ochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Pršut nakrájíme na proužky, ořechy nasekáme nahrubo.

3. Kapustu naskládáme do formy, zalijeme smetanovou směsí a ozdobíme pršutem a ořechy. Zbytkem sýra zasypeme a pečeme asi 25 minut.

NÁŠ TIP Kapustu vyměňte za brokolici nebo květák. Vejce lze smíchat s mlékem místo smetany.

Čočkovo-kokosová polévka

Příprava: 10 minut + vaření 30 minut

Pro 4 osoby

* 250 g červené čočky

* 1 cibule

* 1 stroužek česneku

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce kari koření

* 700 ml zeleninového vývaru

* 200 ml kokosového mléka

* 1 cuketa

* sůl

* špetka chilli

* citronová šťáva

* trocha kari a chilli na posypání

1. Čočku propláchneme a necháme okapat. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme nadrobno. Na 2 lžících oleje necháme zesklovatět, vmícháme kari a chvilku prohřejeme. Přimícháme čočku a zalijeme vývarem a kokosovým mlékem, z nějž si stranou necháme 4 lžíce. Za občasného promíchání vaříme asi 25 minut.

2. Mezitím omyjeme, očistíme a na kostičky nakrájíme cuketu, kterou na zbytku oleje 2-3 minuty restujeme. Polévku ochutíme solí, chilli a citronovou šťávou a rozdělíme do talířů. Posypeme orestovanou cuketou a ozdobíme trochou chilli a kari, zastříkneme zbytkem kokosového mléka.