Při dietě se držte hesla: netučné maso, tučné ryby

, aktualizováno

Drastické omezení masa při dietě by se vám mohlo vymstít. Scházela by vám energie, nastoupila únava a v krajním případě chudokrevnost. Neznamená to však, že se musí jíst denně či dokonce za den několikrát.