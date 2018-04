Při cvičení se snadno odvodníte aneb největší mýty o dehydrataci

Voda hraje naprosto zásadní roli prakticky ve všech biologických procesech, které se v těle odehrávají. Zodpovídá za všechno od regulování tělesné teploty až po kontrolu krevního tlaku. I přesto, že jsou voda a tekutiny zcela klíčovými pro fungování lidského organismu, ohledně pitného režimu a dehydratace přetrvává řada mýtů a polopravd:

Mýtus: Měli byste vypít osm sklenic vody denně

Nikdo v podstatě neví, kde se tato pověra vzala a kdo ji první vypustil do světa, odborníci se však shodují, že tvrzení o nezbytných osmi sklenicích vody za den je neopodstatněným nesmyslem.

V roce 2002 vyšel v magazínu American Journal of Physiology výzkum, v němž se vědci po deset měsíců snažili v lékařské literatuře vypátrat potvrzení pravidla "osmi sklenic vody za den." Nicméně neobjevili jediný validní důkaz. Podle doporučení Institute od Medicine z roku 2004 by měly ženy za den přijmout 2,7 litrů tekutin a muži 3,7 litrů. V tomto množství jsou však obsažené všechny tekutiny (včetně vody obsažené v ovoci, zelenině, jídle atd.), nikoli pouze čistá voda.

Mýtus: Při cvičení se snadno odvodníte

O akutní dehydrataci se mluví v případě, že člověk ztratí dvě procenta své tělesné hmotnosti. To znamená, že pokud například vážíte 60 kilogramů, k dehydrataci by došlo, kdybyste vypotila 1,2 kilogramu vody. To se vám při běžném sportování, které trvá většinou přibližně jednu hodinu, nestane.

Jiná situace nastává u vytrvalostní běžců, cyklistů, horolezců a další sportovců, kteří vykonávají náročnou pohybovou aktivitu po velmi dlouhou dobu. Podle doporučení The American College of Sports Medicine by měli vytrvalostní sportovci vypít hodinu před sportovním výkonem přibližně půl litru vody, aby předešli dehydrataci, a poté doplňovat tekutiny ve vhodném množství v průběhu sportování.

Mýtus: Dehydratace je vzácná

Domníváte se, že dehydratace je vzácná a objevuje se poté, co tělu nedodáte po několik dní téměř žádné tekutiny? Lékař Christopher Vasey, který napsal o dehydrataci knihu The Water Prescription, tvrdí, že mírná dehydratace (nezaměňujte s akutní dehydratací) je chronický a velmi rozšířený problém, který postihuje značnou část populace.

Tento typ dehydratace je většinou zapříčiněn nevhodným jídelníčkem a pitným režimem. Chronická dehydratace může být příčinou poruch trávení a vyprazdňování, zvýšené únavovosti, poruch soustředění a spánku, nervozity a snížené imunity.

Mýtus: Čím víc vody pijete, tím víc toxinů vyplavujete

Je pravda, že ledviny filtrují toxiny z krevního oběhu a ty se potom z těla vylučují spolu s močí. Pokud si však myslíte, že čím víc vody vypijete, tím víc toxických látek z těla vyloučíte, jste na omylu. Naopak, pitím příliš velkého množství vody paradoxně ledviny zatěžujete a snižujete jejich filtrační schopnost.

Podle autorů studie zveřejněné v roce 2007 v magazínu Journal of the American Society of Nephrology k tomu, aby vaše ledviny pracovaly tak, jak mají, se stačí řídit pocitem žízně a netřeba uměle zvyšovat příjem tekutin.

Mýtus: Čím víc vody vypijete, tím čistější pleť budete mít

Lidé se často domnívají, že pokud předimenzují svůj pitný režim, vyčistí se jim pleť, zbaví se akné a dalších kosmetických problémů. To je ale pouze pověra. Zmíněná studie z roku 2007 mimo jiné také zkoumala, zda a jak se pitný režim projeví na vzhledu a kondici lidské pokožky.

Zjistilo se, že pravidelný a správný pitný režim zlepšuje krevní zásobení pokožky, udržuje ji pružnou a napjatou. Nicméně oproti obecnému přesvědčení vám další sklenice vody navíc již nijak neprospějí. Ani v případě, že respondenti vypili půl litru vody denně navíc oproti svému běžnému pitnému režimu. Na vzhled jejich pokožky či například akné to nemělo žádný vliv.