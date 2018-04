Při bodnutí pomáhají léky na alergii, ale i kalcium

Můžete použít i některé antihistaminikum (fenistil, zodac, analergin a jim podobné, případně dithiaden, který ale není volně prodejný).

Jak se chránit Neprocházejte se ani neběhejte bosí v trávě. Odklízejte ze zahrady spadané ovoce. V blízkosti včel či vos se chovejte klidně, nedrážděte je pohybem. Než si někam sednete nebo než nastoupíte do auta, zkontrolujte, zda tam není včela či vosa. Používejte repelenty a jiné odpuzovače hmyzu. Při pořádání pikniků v přírodě dejte velký pozor při konzumaci ovoce a pití sladkých nápojů.

Pokud se dostaví výraznější reakce, než je pálení a otok v místě vpichu, vyhledejte lékaře. Ten zpravidla podává kalciovou injekci, kortikoidy nebo v těžkých případech adrenalin. Někdy se nasazují i inhalace látek rozšiřujících dýchací cesty.

Ochrana proti štípnutí spočívá především v používání repelentů. Doma si také můžete umístit do oken sítě nebo používat v noci moskytiéry. Chraňte sítěmi i dětské kočárky.

Dávejte si pozor při konzumaci ovoce, zmrzliny a pití sladkých nápojů venku, abyste místo do jablka nekousli do vosy a nedostali žihadlo do jazyka. Pokud už se tak stane, rychle vyhledejte lékaře nebo volejte záchranku. K otoku dýchacích cest může dojít za pár minut.

Pomáhají i nejrůznější odpuzovací prostředky - buď do zásuvek, nebo i ve formě svíček a knotů do venkovních prostor.