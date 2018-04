Při běhání nezapomínejte na vlastní bezpečnost

Předchozí díly seriálu najdete ZDE

V parcích

Snad každý, kdo běhá v parcích, se dříve či později "blíže" pozná s nejlepším přítelem člověka - psem. Pro volně pobíhající psíky se běžec někdy stává oblíbeným cílem.

Většinou psi nemají zlé úmysly a chtějí si jen hrát. Přesto: když vám zvíře v patách vadí, řekněte to jeho majiteli.

Na silnici

Ne každý z běžců má to štěstí, že může trénovat v lese, parku či na polních cestách. Zvlášť pokud si začnete ordinovat delší běhy, nevyhnete se běhání po silnici. Vždy se snažte vybírat si komunikace s co nejmenších provozem.

Samozřejmé je dodržování pravidel silničního provozu, což pro vás znamená běhat po levé straně vozovky, abyste auta, která vás těsně míjí, viděli. Když se vůz blíží, buďte maximálně opatrní.

Vždy raději od řidiče očekávejte to horší. Může to být začátečník, může mít upito. Stejně tak na dálku nevidíte, zda si nezapaluje cigaretu nebo ve zrcátku nekontroluje ofinu. Čím horší je povrch vozovky (mokro, námraza), tím buďte opatrnější.

Po tmě

Běháte-li na silnici a navíc brzy ráno nebo při setmění, dbejte na to, abyste byli náležitě vidět. Ideální je mít oblečení s reflexními plochami nebo blikátko, jaké používají cyklisté. Jen tak dosáhnete toho, že si vás řidiči všimnou už z uctivé vzdálenosti.

Při výbězích dále od "civilizace" zase neuděláte chybu, když si s sebou vezmete mobil. Kdybyste se dostali do jakýchkoli problémů, snadno se dovoláte pomoci.

Běžkyně by se raději neměly pohybovat v neznámých místech a měly by si vybírat cesty, kde se vyskytuje víc lidí.

MP3 přehrávače – ano, nebo ne?

Hodně běžců si oblíbilo běhání s MP3 nebo jinými přehrávači. Poslech hudby může rozbít tréninkový stereotyp a je příjemné běhat podle písničky, která vám sedí do rytmu.

Má to však i svá proti. Pokud si můžete dovolit ten luxus a běhat v přírodě, je přeci škoda být zase vystaveni hluku, byť nikoli nepříjemnému. Vychutnejte si aspoň jednou během dne ticho, je to skvělá regenerace.

Při běhání v parcích a na silnici (nebo při jejím přebíhání po přechodu) zase posloucháním hudby dost ohrožujete svou bezpečnost, poněvadž nemusíte slyšet blížící se nebezpečí - auta, psy, bruslaře, cyklisty atd.

Tréninkový plán, 8. týden



• Začátečníci

Pondělí: -

Úterý: chůze 1 minuta, běh 1 minuta - to vše opakujte 30 minut

Středa: běh 30 minut

Čtvrtek: chůze 1 minuty, běh 1 minuta - to vše opakujte 30 minut

Pátek: -

Sobota: chůze 1 minuty, běh 1 minuta - to vše opakujte 30 minut

Neděle: běh 60 minut

• Sváteční sportovci

Pondělí: -

Úterý: běh 25 minut

Středa: běh 40 minut

Čtvrtek: běh 25 minut

Pátek: -

Sobota: běh 30 minut

Neděle: běh 60 minut

(chůze má být svižným tempem, běh rychlostí, která je vám příjemná)

Tip týdne: spánek



Pokud jste se už zapojili do seriozního tréninku, určitě stále častěji na sobě pozorujete únavu - ať už bezprostřední, nebo takovou, která se nahromadí za delší dobu. V takových chvílích je mimořádně důležitá regenerace. A nejlepším způsobem odpočinku je spánek. Pokud vám to denní režim jen trochu dovolí, dopřávejte si ho více. Aspoň o půl hodiny denně. Váš organismus to určitě ocení.

