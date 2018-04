Přežili byste katastrofu? Jak reaguje člověk v ohrožení

Časté reakce v život ohrožující situaci: Odkládání

Ve výzkumu, který byl provedený s více než 1 400 lidmi, kteří přežili útok na WTC 11. září 2001, 40 % z nich uvedlo, že si rovnali své osobní věci předtím, než opustili budovu. "To je typické chování v život ohrožujících situacích," říká Ripley. "Lidé vystavení neznámé situaci se snaží dělat to co normálně a zachovat si své obvyklé návyky. Domnívají se, že pak situaci lépe zvládnou."



Smích, nebo ticho

"Pilot letadla, ve kterém sedíte, vám oznámí, že máte vážné problémy a budete muset nouzově přistát. Spolu s tím, jak letadlo klesá k přistávací dráze obklopené sanitkami, se část cestujících začne smát," říká Ripley. "Možná to zní divně, ale smích nebo mlčení jsou běžnou součástí popření kritické situace." Žádná panika

Lidé se často domnívají, že po útoku na dvojčata musela na schodech a chodbách panovat nepředstavitelná panika. Jenže tak to v naprosté většině případů nebylo. Lidé, kteří přežili, se shodují, že ostatní byli velmi klidní a opouštěli budovy víceméně v klidu. "Tunelové" vidění

Lidé v krizové situaci mají problémy s postřehnutím celé scény a soustředí se pouze na jediný její aspekt. Policisté, piloti, hasiči a další profese, kde se lidé setkávají s velkým stresem, by proto měli být trénovaní, aby byli schopní sledovat celý horizont a nezaměřovali se pouze na jednu věc Tělesné změny

V důsledku strachu během katastrofy se odehrají v lidském těle závažné změny. Zvýší se srážlivost krve, cévy se zúží a připravují se na krvácení v důsledku možného zranění. Mentální schopnosti klesají a člověk má potíže orientovat se ve svém okolí. Jako problematické se v této situaci jeví i zcela jednoduché úkoly jako je například navlečení záchranné vesty. Disociace

Lidé, kteří přežili katastrofu, často vyprávějí, že měli pocit, jako kdyby se ocitli mimo své vlastní tělo a čas plynul nepřirozeně pomalu. Tomuto jevu říkají odborníci disociace. Dochází k ní v důsledku zahlcení mozku příliš velkým množstvím dat a jeho neschopností je všechna zpracovat. Ochromení

Oběti katastrofy jsou často jakoby paralyzovány a nedokážou uniknout z místa neštěstí, protože nejsou schopné žádného pohybu.