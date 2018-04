Přežila mužovu sebevraždu. On-line odpoví Šárka Rezková

Jak se vyrovnat s tragickou ztrátou nejbližšího člověka?

Smrt nejbližšího člověka je vždycky neštěstí. Jeho sebevražda však bolí o to víc, že hledáme vinu i sami v sobě. Manželka Karla Svobody teď prožívá nejtěžší chvíle svého života. Šárka Rezková už nejhorší překonala.

S dobrovolným odchodem nejbližšího člověka se v české historii musely vyrovnávat například rodiny spisovatele Rudolfa Těsnohlídka (deprese, zastřelil se), básníka Konstantina Biebla (skok z okna), dirigenta a skladatele Oskara Nedbala (skok z okna), zpěváka Jiřího Schellingera (deprese, skočil z mostu), herce Vlastimila Brodského (deprese, zastřelil se), režiséra Petra Lébla (deprese, oběsil se)....

V nešťastný listopadový den roku 2003 odjel třiašedesátiletý Brabec na chalupu. Krátce před tragédií s ním telefonovala. Stejně jako Svobodovi, mluvili spolu o jídle. "Ptala jsem se, co chce k večeři," vzpomíná po letech s jeho smrtí už smířená vdova.

Zůstala tehdy ve svých 36 letech sama s jejich půlročním synem Dominikem a dvěma dětmi z prvního manželství.

Proč to manžel udělal, netušila. I Brabec byl stejně jako Karel Svoboda vynikající muzikant a stejně jako on si své problémy nechával pro sebe. "Myslíte si, že někoho znáte, a přitom to není pravda," říká Šárka.

Potřebovala jsem brečet

Tehdy byla na prášcích a nejvíc se prý potřebovala vybrečet. "A komu jsem to všechno mohla vyříkat, byl můj nynější přítel Mirek. Já jsem mluvila, mluvila, brečela a on odcházel v půl třetí ráno. Mně bylo líp a jemu bylo, jako by vyložil vagon uhlí," vzpomínala nedávno pro deník Blesk.

"Napsala jsem teď Vendule alespoň soustrastnou esemesku," řekla Šárka iDNES. Láska mezi Rezkovou a Brabcem trvala sem let, Svobodovi se znali dvakrát tak déle. Šárka však byla na rozdíl od Venduly ušetřena nejhoršího. Jejího muže nenašla sama, ale sousedé z chalupy.



Pochovala jsem ho po třech letech

Vyrovnat se s tíživou minulost dokázala zpěvačka až po třech letech. "Od té doby se mi povedla deska, kniha, a dokonce jsem Jiřímu nechala postavit i hrob. Doteď jsem měla Jiřího doma, do hrobu jsme ho uložili v prosinci. Dala jsem mu s sebou knihu, co jsem napsala, i s věnováním, a všechno ze mě spadlo. Velice se mi ulevilo, říkala jsem si, že už to mám konečně za sebou a čeká mě jen to hezký," uvedla nedávno pro Blesk.