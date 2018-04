Móda prezidentských debat. Uhlazený Drahoš a Witowská v malých černých

Během posledního týdne se televizní obrazovka proměnila v bitevní pole. Kandidáti na prezidenta se snažili na poslední chvíli přetáhnout voliče na svoji stranu, přičemž jim více, či spíše méně zdatně sekundovali moderátoři a moderátorky několika televizních stanic.

Ač byly pod drobnohledem především rétorické schopnosti a gestikulace, není od věci ani to, jak se účastnicí jednotlivých debat oblékli. I to totiž podstatně přispívá k celkovému dojmu.



„Hodnotit oblečení politiků je těžké, protože oblékají spíše tmavé barvy, jednoduché kravaty a žádné doplňky. Je to taková uniforma, která nemá odvádět pozornost od toho, co říkají,“ vysvětluje Vítězslav Ivičič, autor blogu Czech Fashionisto, který se věnuje pánské módě.

Miloš Zeman nosí převážně černé či tmavě modré obleky, které působí nejvíce formálně a nejlépe se pro podobný typ příležitosti hodí. Podle Vítězslava Ivičiče je však přeci jen o trochu lepší volbou tmavě modrá, protože prezidenta dělá o něco mladším. K modrému obleku také doporučuje vyměnit černé boty za hnědé.

To Jiří Drahoš vypadá v oblecích stejných barev o poznání elegantněji. „Působí uhlazenějším dojmem než Zeman. Jednobarevné kravaty také působí elegantněji než proužkované, a sází na klasické kombinace,“ říká odborník na pánskou módu.

To kravaty Miloše Zemana by mohly být o něco kratší a z méně muchlavého materiálu. Je patrné, že mají tendenci se mačkat a prezident tak nepůsobí úplně upraveně.

Co se týká moderátorů, má Vítězslav Ivičič výhrady zejména k tomu na Nově. Podle něho nebyl Rey Koranteng správně oblečen. Měl totiž modrý oblek a košili a kravatu ve stejné barvě. „Kravata musí být vždycky tmavší než košile. Rozhodně ne úplně stejné barvy, a rozhodně ne světlá kravata na křiklavě zbarvené košili. Pokud už chcete barevnou košili, vyberte si pastelové odstíny,“ radí bloger.

Naopak žádné výhrady nemá proti Karlu Voříškovi. „Fialová kravata hezky ladí k dobře padnoucímu šedému obleku, a kapesníček v kapsičce saka ladí barvou, ale nemá úplně stejný vzor, tak jak to má být.“

A jak uspěly, co se týká dresscodu, moderátorky? Klára Doležalová se v rámci debaty na TV Prima mihla na obrazovce jen krátce, přesto upoutala pozornost výraznou červenou barvou šatů. Přitom by se k podobné události hodila spíše neutrálnější barva. Tedy černá, tmavě modrá, nebo světlejší odstíny jako béžová, krémová, šedá či pudrová. Podle stylistky a návrhářky Ivany Závozdové nebyl úplně v pořádku ani střih šatů. „Rozhodně bych ale zvolila šaty s rukávem, například tříčtvrťovým. Jednak vzhledem k příležitosti a také proto, že Klářina odhalená ramena - v reálu štíhlá - působila na obrazovce mírně robustně. Jak je známo, obrazovka přidává kila,“ upozorňuje Závozdová.

Světlana Witowská zazářila ve veřejnoprávní televizi nejen jako schopná moderátorka, ale také jako okouzlující žena. Zvolený střih malých černých byl podle blogera skvělou volbou. Perfektně se hodil k důležitosti dané události i k místu, kde se duel odehrával. „Nestrhává pozornost a není to přehnané. I šperky jsou decentní a vkusné. Třeba obrovská brož by to pravé nebyla,“ říká Vítězslav Ivičič.

To Ivana Závozdová je o poznání kritičtější. Podle ní působily šaty příliš usedle, což ještě podtrhl zvolený účes. „Pro sexy moderátorku s blond vlasy by se jistě našla celá řada společenských účesů, která by nepůsobila tak starosvětsky,“ myslí si stylistka.

