Preventivní prohlídky mohou zachránit život. Víte, na co máte nárok?

Screening nádorů prsu hradí plně zdravotní pojišťovna u žen od 45. roku věku (některé pojišťovny hradí vyšetření už od 40. roku). Poté jednou za dva roky, bez omezení horní věkovou hranicí. Pravidelné kontroly pacientek sleduje všeobecný praktický lékař i gynekolog, kteří se vzájemně informují.

Screening karcinomu děložního hrdla se provádí jednou ročně od 25 do 60 let věku ženy. Zároveň je náplní každé preventivní gynekologické prohlídky, na kterou mají ženy nárok od 15 let.

Screening nádorů kolorekta a konečníku, test okultního (skrytého) krvácení do stolice, se provádí ve věku od 50 do 54 let jedenkrát ročně. Od 55 let se provádí buď opakovaný test jedenkrát za dva roky, nebo primární screeningová kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev) jedenkrát za deset let.