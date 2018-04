Prevenci AIDS připomene zvláštní tramvaj

Tramvaj pojede po všech plzeňských linkách od 16:00 do 19:00. Na zastávce U zvonu budou v tramvaji připraveni pracovníci hygienické stanice, kteří případným zájemcům podají informace a rady týkající se onemocnění AIDS.

Oddělení epidemiologie bude rovněž na podporu prevence onemocnění od pondělí do pátku zdarma provádět vyšetření krve na protilátky syndromu HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Za vyšetření jindy vybírají 100 korun. Zájemci mohou přijít v pondělí a v úterý od 12:30 do 16:00 a od středy do pátku od 07:30 do 09:30.

PRAHA neděle 16. května

Česká společnost AIDS pomoc ve spolupráci se SOHO pořádají v rámci celosvětové akce vzpomínkový pochod věnovaný obětem AIDS a podpoře solidarity s HIV pozitivními lidmi zakončený bohoslužbou slova pátera Tomáše Halíka v kostele svatého Salvátora. Sraz je v 17. 30 v ulici Malého 3/282 v Praze 8 - Karlíně. Trasa pochodu: Malého, Křižíkova, Na Florenci, V celnici, náměstí Republiky, Celetná, Staroměstské náměstí, Malé náměstí, Karlova, Křížovnické náměstí. ČTK to sdělil Václav Strouhal z České společnosti AIDS pomoc, tel: (02)24814284.