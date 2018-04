Prevence rakoviny děložního čípku v ČR neexistuje

Rakovina děložního čípku se podle ní vyskytuje zhruba u 20 ze 100.000 žen. "V normálním rozvinutém západním světě je to pod deset na 100.000," řekla Robová.

Značná část gynekologů podle ní spoléhá pouze na optické vyšetření děložního čípku, které však každý neovládá. "Stačilo by, aby cytologii nabírala jednou ročně sestra," řekla Robová. Zdůraznila, že také samotné ženy prevenci zanedbávají, některé přicházejí na vyšetření až jednou za pět let.

Kolem 25. roku věku se nejčastěji u žen objevuje lehké přednádorové stadium, těžké pak kolem 35 let. Samotný karcinom děložního čípku se objevuje nejčastěji až kolem 45 let. Pokud je nemoc podchycena v počátečním stadiu, úspěšnost léčby v ČR překračuje 85 procent, což odpovídá světovému průměru.

Lucie Bílá dnes zaslala v reakci na článek v deníku Blesk ČTK prohlášení, v jehož úvodu uvádí, že by se zřejmě nikdy veřejně nevyjadřovala, "kdyby první otázka nepřišla z jistého periodika". Aby předešla spekulacím a polopravdám, učinila proto veřejné prohlášení.

"Nemám ráda dohady a otazníky a ve svém životě se snažím ke všemu stavět čelem. Prodělala jsem operaci a jsem v rukou vynikajících českých lékařů. Pokud to bude možné, nebudu nic měnit na svém pracovním režimu. Jsem rváč a jako správný Beran se doufám poperu i s takovouto nepříjemnou nemocí. Tak jako mnoho žen na celém světě. Mám teď jen další důvod apelovat na všechny ženy, zejména v ČR, kde se snad nejvíce zanedbává prevence. Já alespoň doufám, že mám to štěstí, že je moje diagnóza včas podchycena," uvedla zpěvačka. Dodala, že se nehodlá více k tomuto tématu vyjadřovat.