Sedm tipů, jak ubránit děti před nachlazením a chřipkou

Výživnou půdou pro viry a bakterie jsou především předškolní a školní kolektivy, kde se různé respirační a infekční choroby přenášené kapénkovou cestou šíří velmi rychle. Základem pro to, aby dítě neonemocnělo, je posílení jeho obranyschopnosti. To by mělo probíhat šetrněji než u dospělých jedinců, protože dětské tělo stále ještě vyžaduje zdravý růst a vývoj a nesnese tolik, jako organismus jeho rodičů.

1. Jděte čerstvému vzduchu i slunci naproti

Imunitu ovšem nevybudujete tak, že dítě zcela izolujete od možných nebezpečí. Má-li organismus bojovat s různými látkami a mikroorganismy, které ho obklopují a ohrožují, musí si na ně zvyknout. S dítětem proto choďte každý den ven, bez ohledu na počasí, ovšem ve vhodném oblečení.

Pravidelné procházky či jiné radovánky venku totiž prokrvují sliznice dýchacích cest, očí a uší, díky čemuž si tělo staví pomyslné bariéry a škodliviny dovnitř nepouští. Ze slunce navíc do těla vstřebáváme vitamín D, který snižuje riziko rozpuku onemocnění.

Chodit ven ale neznamená navštěvovat nákupní centra nebo dětské koutky - v uzavřením prostoru bývá koncentrace bacilů přeci jen příliš velká a riziko nákazy se tak zvyšuje.



2. Pravidelné mytí rukou

Pravidelné mytí rukou je podle odborníků tím nejlepším způsobem, jak se ochránit před infekcí. Vštěpujte proto základy hygieny svým dětem trpělivě a neúnavně již od předškolního věku.



Mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po cestě v hromadných dopravních prostředcích, pobytu na hřištích a po příchodu domů by se pro děti mělo stát samozřejmostí. Stejně jako použití teplé vody a mýdla. Po příchodu domů nechte dítě také převléknout se.



Nezbytností je používání kapesníků namísto utírání nosu do rukávu, což je zejména u předškoláků občas boj. Vytrvejte v hygienické osvětě, můžete tím ušetřit onemocnění sobě i dalším dětem.

Stejně tak dětem vytrvale připomínejte, že se prsty nestrkají ani do pusy, ani do nosu, ani do očí - viry a bakterie totiž tělo infikují právě kontaktem se sliznicemi.



3. Zásobujte tělo vitamíny

Vyvážená plnohodnotná strava je základem zdravého těla. Pokud víte, že vaše dítě nevezme do pusy zeleninu ani omylem, je potřeba přísun vitamínů zajistit jinak. „Přitom si je potřeba uvědomit, že abychom dosáhli stejné biologické účinnosti, musíme jich v syntetické formě přijmout 5 až 10 x větší množství,“ upozorňuje odborník na fytoterapii Jiří Pantůček z firmy TopVet. „Problematické jsou především vitamíny A, D a E, těch má tělo nedostatek. Jejich zdrojem jsou ořechy, ryby a kvalitní tuky,“ dodává.

Dětský organismus oslabuje i nedostatek nenasycených mastných kyselin, které si tělo neumí vyrobit. Dětem chybí především omega 3 kyseliny, které jsou obsaženy v rybím tuku, oleji z tresčích jater či rakytníkovém a chia oleji.

Podpořit imunitu můžete i pomocí bylinek - známá je zejména echinacea nebo třapatka nachová. Podle Pantůčka jsou k prevenci onemocnění a únavy účinné i betaglukany, které najdeme třeba v hlívě ústřičné.



4. Saunujte se i s dětmi

Nejen sluneční světlo, ale i teplo zvyšuje obranyschopnost dětského organismu. Vliv saunování na lidské zdraví je všeobecně známý, ovšem věděli jste, že saunu si mohou dopřát i děti v nižším věku, dokonce už jako kojenci? Sauny pro děti bývají speciálně upravené a od těch běžných pro dospělé se liší.

„Teplota v dětské sauně je snížená a používají se jemnější přírodní esence, například pomeranč či růže. V běžné sauně pro dospělé by měly děti pobývat ve spodních patrech, kde je teplota kolem 65 °C. S pravidelným saunováním, v ideální frekvenci jednou týdně, lze začít již ve věku tří měsíců, ale větší efekt má až u dětí ve věku 2,5 až 3 let,“ říká Petr Pavlacký, ředitel akvaparku Aqualand Moravia.



Na zodolnění dětského organismu před nachlazením funguje podle zkušeností rodičů i pravidelné otužování a plavání.



5. Kvalitní odpočinek

Řádný odpočinek dětské tělo vydatně zregeneruje a dodá mu energii pro boj s bacily. Podle odborníků by mělo dítě do 3 let ideálně spát 12 hodin, dítě do 6 let nejméně 10 hodin denně, starším dětem stačí 8 hodin.„Večer už by mělo mít dítě klidový režim, měli bychom jej odpojit od televize, od mobilu, do postele mu dát pouze knížku nebo si s ním povídat, číst mu,“ radí Jiří Pantůček.

Prostředí pro spánek také nelze podceňovat. Dětská ložnice by měla být dostatečně větraná a vnitřní teplota by neměla přesáhnout 18 až 22 °C. Vhodný není ani příliš suchý a přehřátý vzduch, protože ten vysušuje sliznici, která, jak již víme, je vstupní branou bakterií do těla.

6. Ochraňte dítě před kouřem

Kořeny různých onemocnění jako je zánět průdušek, bronchitida, alergie, astma nebo zánět ucha, mohou tkvět také v pasivním přijímání cigaretového kouře. Ten totiž obsahuje přes čtyři tisíce toxinů, které dráždí nebo zcela likvidují buňky v těle, snižují obranyschopnost a detoxikační proces, který se v organismu děje přirozeně, se tím utlumuje.

Pokud si vy sami jako rodiče od tohoto zlozvyku nemůžete pomoci, zkuste se obrátit na odborníky. Tím, že s kouřením skoncujete, zvýšíte šanci, že vaše dítě jednou také nebude kouřit. Pokud nedokážete přestat ani s odbornou pomocí, nekuřte v blízkosti dětí a nedovolte to ani nikomu jinému. Nejhorší jsou v tomto ohledu uzavřené prostory jako je místnost nebo interiér automobilu.



7. Zastavte nemoc hned v úvodu

Když už dítě začne posmrkávat a pokašlávat, nebo si stěžuje, že ho škrábe v krku, zkuste ještě zabojovat. O tom, jak se bude nemoc vyvíjet dál, rozhoduje prvních 24 hodin. Dítěti proto okamžitě dopřejte odpočinek, dostatek čerstvých vitamínů a antioxidantů z kvalitní stravy. Dávkování echinacey zvyšte na trojnásobek až pětinásobek, a to po dobu tří dnů. Pak se zase vraťte k běžnému užívání. Další tipy na bylinky pro nachlazené děti najdete zde.

Pokud se ale u dítěte projeví horečka, obtížně se mu dýchá, má průjem či zvrací nebo se u něj objeví vyrážka, tak s ním vyražte k dětskému lékaři.