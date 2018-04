Fotbal a box vedou děti k alkoholu i hazardu. Na sport nespoléhejte

12 rad pro rodiče Laskavost

Úspěšní rodiče tráví s dítětem dostatek času. Může jít o dobré zájmy, ale i domácí práce atd.

Umějí trpělivě a s pochopením naslouchat.

Mají na děti realistické nároky. Nechtějí od dětí to, co by přesahovalo jejich možnosti.

Pomáhá také dobrý příklad rodičů a jejich zdravý hodnotový systém. Rozumná omezení Rodiče dokážou důsledně prosazovat rozumná pravidla a omezení. Sem patří pro děti a dospívající zákaz alkoholu, drog, cigaret a hazardu.

Rodiče také nedovolují dětem hrát počítačové hry nebo sledovat televizi dlouho do noci nebo na úkor povinností.

Alkohol, návykové léky nebo drogy nejsou doma viditelné a dětem přístupné. V případě menších dětí jsou nebezpečné i roztoky obsahující alkohol (např. některé ústní vody), protože při jejich požití hrozí u dětí otrava alkoholem. Zvládání problémů Rodiče řeší vzájemné problémy mezi sebou a nezatahují do nich nedospělé děti.

Při výchově spolupracují, i když jsou rozvedení nebo se v něčem neshodnou.

Rodiče se chovají zdrželivě. Jestliže mají návykový problém, tak se léčí. Prospívá to jim i dětem. Prostředí mimo rodinu Rodiče pomáhají dětem nacházet střízlivé zájmy mimo rodinu. K dobrým zájmům nepatří vrcholový sport, zejména ne fotbal. Ten rizika zvyšuje (úrazy, stres, dopink, častý hazard i alkohol).

Rodiče mají přehled o tom, jak děti tráví volný čas a s kým se stýkají. Podle možností chrání děti před zneužíváním a špatnými příklady. zdroj: drnespor.eu